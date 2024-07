Lizbeth Rodríguez responde a las acusaciones de Toñita tras lesión en ‘Survivor México’

Toñita participó en “Survivor México”, lamentablemente sufrió una lesión durante una competencia que la obligó a abandonar el reality show y culpó a Lizbeth Rodríguez de ello.

Tras haber pasado un tiempo desde su salida, la Negra de Oro ha sostenido en reiteradas ocasiones que la youtuber sí la lastimó adrede, a lo que finalmente la aludida ha respondido a estas acusaciones.

“Yo jamás hubiera hecho eso con alevosía y ventaja. Qué horror. Qué horrible querer lastimar a la gente. Yo no soy así. Creo que todo en la vida se te regresa, lo bueno y lo malo”, aseguró Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth Rodríguez dice que Toñita no se preparó para estar en ‘Survivor México’

Para Lizbeth Rodríguez, la lesión que sufrió Toñita en “Survivor México” fue más culpa de la propia exacadémica que de ella, pues dice que no se preparó físicamente para este reality show.

“Si ya sabes que no eres deportista, si ya sabes que no te dedicas a eso, si ya sabes que vas a un juego en donde vas a luchar, pues claro que te preparas. Ella jamás se preparaba. Es muy fácil venir y culpar a otro. Ella misma no se cuidó”, afirmó la oriunda de Tantoyuca.

Y agregó: “No la he querido ver. Siento que me voy a sentir mal porque ella y yo sabemos que eso no es verdad. Imagínate, somos artistas, a esto nos dedicamos. Es una persona que conozco en mi vida real, ¿cómo vas a querer perjudicar a alguien? Me parece muy doloroso. Me parece muy serio, una acusación de esa magnitud”.

Lizbeth Rodríguez también comentó que no saludaría a Toñita si se vuelve a topar con ella, de hecho, no le volverá a hablar y aunque sabe que la exacadémica se maneja haciendo escándalos, no le parece correcto ni ético que se lleve a otros por delante para sobresalir.