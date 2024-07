Kim Kardashian: Se viraliza extraño tratamiento "antiedad" con semen de salmón de la socialité estadounidense

En el mundo de la cosmetología, siempre hay espacio para la sorpresa y la innovación. Kim Kardashian, conocida por su influencia en la moda y la belleza, ha revelado un inusual tratamiento antiedad que ha causado revuelo en redes sociales: el uso de semen de salmón.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” compartió detalles de su rutina de belleza en un reciente episodio de su programa, generando gran curiosidad y debate entre sus seguidores.

Durante una conversación con su madre, Kris Jenner, Kim explicó cómo ha incorporado el semen de salmón en su régimen de cuidado de la piel. “Me han hecho un tratamiento facial con esperma de salmón.

Me han inyectado esperma de salmón por toda la cara”, confesó la empresaria, mencionando que este tratamiento tiene un costo aproximado de 500 dólares.

La técnica, aunque poco convencional, ha sido utilizada en Asia durante siglos, especialmente en Corea del Sur, donde se valoran sus beneficios rejuvenecedores.

Respaldo científico

El tratamiento con semen de salmón no solo cuenta con el respaldo de la Kardashian. Jennifer Aniston, otra famosa actriz, también ha admitido haberlo probado, destacando sus efectos positivos en la luminosidad y elasticidad de la piel.

La Biblioteca Nacional de Medicina respalda estos testimonios, indicando que el líquido espermático del salmón puede restaurar la elasticidad de la piel, reparar las barreras de humedad y minimizar la inflamación.

Esta no es la primera vez que la modelo explora tratamientos de belleza innovadores. Anteriormente, había experimentado con el ‘Facial Vampiro’, un procedimiento que utiliza microagujas y sangre del propio paciente para rejuvenecer la piel.

Sin embargo, su experiencia con este método no fue positiva debido al dolor que le causó durante su embarazo. “Fue muy duro y doloroso para mí. Sinceramente, fue lo más doloroso de mi vida. Es el único tratamiento que no volveré a hacerme”, confesó.

A pesar de su experiencia, Kim reconoce los beneficios del ‘Facial Vampiro’ y entiende por qué otros, como su hermana Kourtney, lo encuentran efectivo.