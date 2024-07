Maluma aclara la razón de su expresión en la final de la Copa América

Maluma, el reconocido artista colombiano, se vio envuelto en una controversia durante la final de la Copa América, donde un video lo mostraba en una acalorada discusión con aficionados. Sin embargo, aclaró la situación a través de sus redes sociales, explicando que su comportamiento fue malinterpretado y que no estaba peleando con nadie.

En realidad, su intención era alentar a la selección colombiana en un momento tenso del partido. El cantante enfatizó que su pasión por el fútbol y su amor por su país fueron las razones detrás de su expresión vehemente. Además, extendió un mensaje de felicitación al equipo argentino por su victoria y expresó su orgullo por ser colombiano, reiterando su apoyo incondicional a su selección nacional.

“Y vi por ahí que yo estaba peleando. No crean eso, es mierda. No crean en todo lo que ponen por las redes sociales, yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso para mi gente, la de Colombia, que se pararan y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Ahí saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, manifestó el famoso.

Los internautas aprovecharon la ocasión para expresarse en relación a este tema:

“Así es poes lo que pasa q en las redes no hayan que inventar esos son personas que lo odian a él, Maluma así es”.

“Está bien que te disculpes porque si no te bajan los seguidores en tus recitales”.

“Te apoyo Maluma, nada de mojigaterías, apoyaste a la selección de corazón y no hiciste nada malo, los Argentinos sí se burlaron de nosotros en el camerino y ellos no van a salir a disculparse”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Por su parte, el artista en su más reciente publicación de Instagram escribió: “Qué despecho tan HP 💛💙💔 Gracias mi selección por darlo todo hasta al final, que orgullo ser colombiano y haber estado en este momento tan épico del futbol. Felicidades Argentina en este triunfo.. Nos vemos en el mundial. VIVA COLOMBIA HP”, agregó.