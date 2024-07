Niños se quedan sin pelo por usar crema para depilar en vez de shampoo

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de internautas acceden a este sitio para ver grabaciones de corta duración que logran sumar un gran número de reproducciones en muy pocas horas. Si bien adultos de todas las edades descargan esta aplicación, la verdad es que los jóvenes son la mayoría de usuarios.

Entre todos los menores, en las últimas horas se comenzaron a viralizar los presuntos adolescentes que perdieron su cabello al confundir crema para depilar con shampoo. Sí, los jóvenes se colocaron el producto en su pelo y tras algunos segundos empezaron a notar que este se desprendía de sus cabezas.

Crema para depilar provoca caos

Las víctimas comenzaron a reír y realizaron diversas caras para la persona que grababa el accidente. La grabación se hizo tan popular en internet que algunos medios de comunicación dieron seguimiento y explicaron que se todo ocurrió en una presunta escuela.

Hasta el momento, se desconoce si los hechos ocurrieron al interior de una escuela, asimismo no se sabe el país de origen de todos los involucrados que provocaron risas en todo el mundo.

Ante lo sucedido, los internautas no se hicieron esperar los comentarios sobre las cómicas escenas, algunos cuestionan que se puede tratar de una broma que se salió de control y otros comentan que son experiencias de la infancia: “no era crema para afeitar, era crema depiladora jajaja”, “No manches, qué chida anécdota”, “el pelo crece y esos morros se va a acordar de eso toda su vida jajaja” o “la verdad es que como papá me hubiera reído bien machin jajajaja. Ojalá no los hayan regañado porque qué recuerdo crearon”.