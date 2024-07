Dulce ya se hartó que le pregunten sobre su problema con Jaime Sánchez Rosaldo

En la rueda de prensa de la obra “Perfume de Gardenia”, en la que participa Dulce, se le cuestionó sobre su problema legal con Jaime Sánchez Rosaldo, quien por contrato todavía sigue siendo su mánager.

El papá de Alessandra Rosaldo dijo hace una semana que como ambos no se soportan, ya no están trabajando juntos, debido a que la cantante se rehusó a devolver el dinero que le dieron como adelanto para hacer una gira.

“Le di a Napoleón su parte, le di a Dulce su parte y yo me quedé lo que me corresponde como productor. Usó ese dinero para el enganche de una casa en Mérida, después se volvió loca, no quiso hacer gira y empezó el problema”, explicó Jaime Sánchez Rosaldo y agregó que OCESA le está cobrando el dinero que le dio por la gira que no se llevó a cabo.

Dulce responde que no le interesa lo que diga Jaime Sánchez Rosaldo

“Nada más que no me interesa absolutamente lo que diga ese señor, me da lo mismo, no me interesa”, fue lo único que respondió Dulce sobre su conflicto con Jaime Sánchez Rosaldo.

Se supone que la cantante tendría una gira junto a José María Napoleón y OCESA dio dinero para que el proyecto se llevara a cabo, no obstante, Dulce decidió echarse para atrás.

Jaime Sánchez Rosaldo expresó que si él quería, la podría demandar por eso y por incumplir el contrato, ya que todavía sigue vigente el contrato con su agencia donde él figura como su representante.

“Pobrecita, la señora firmó un contrato de mánager conmigo, ese contrato está vigente y si yo quisiera la demandaría. Soy su mánager en este momento, pero no me interesa sabiendo cómo está de loca”, detalló el representante de estrellas.