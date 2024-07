“Siempre me he mantenido blindado”, Jay de la Cueva explora su lado más íntimo con Traidor

Jay de la Cueva se encuentra experimentando una nueva etapa a nivel profesional como parte de todos los cambios en su carrera, mismos a los que se suma el estreno de la crónica ‘Traidor’, un material audiovisual que remarca las etapas por las que ha atravesado el famoso artista.

Después de presentar su primer trabajo como solista, Jay de la Cueva sorprende con el lanzamiento de una crónica biográfica, la cual plasma desde los primeros pasos del artista en la música hasta el momento que vive actualmente.

‘Traidor’ recopila una serie de entrevistas de personas que han marcado la vida de Jay de la Cueva, además de abordar algunas de las etapas de la vida personal y profesional del intérprete, es por ello que durante una entrevista con Publimetro, comentó su percepción del proyecto de Andy Caballero.

“Nunca he estado en la pantalla grande en una crónica. Como que siempre me he mantenido blindado y no ha sido nada más una cosa mía, sino un trabajo de equipo, entonces está lindo como abrirse, pero me pone nervioso que vengan a ver esto. Me pone nervioso, es muy distinto, nunca estoy nervioso para un show, ni para sacar un disco. O sea, hay una cierta energía de emoción y de cosas pasando, pero sí estoy, o sea, como que es algo que que nunca he experimentado”.

Jay de la Cueva muestra su lado más íntimo con Traidor (Foto: Cortesía Jay de la Cueva)

A través de la crónica, Jay de la Cueva muestra de manera indirecta su lado más vulnerable en distintos aspectos, por lo cual compartió su reflexión sobre la forma en la que ha tenido que afrontar esta cualidad a partir de sus decisiones profesionales.

“Dejar las bandas es un alto nivel de vulnerabilidad y lo he venido diciendo desde el año pasado, han sido muchos cambios y la única constante es el cambio, he estado con los cambios, pero también desde este lugar de la conciencia del límite y que no te pierdas lo principal. Ahorita hay muchas primeras veces ocurriendo, entonces agradezco estas primeras veces, tan incómodas, pero las agradezco”.

Jay de la Cueva muestra su lado más íntimo con Traidor (Foto: Cortesía Jay de la Cueva)

Al respecto de la temática de ‘Traidor’, ya que está relacionado con temas sensibles, como lo son las adicciones, Jay de la Cueva explicó la forma en la que desearía que sus fanáticos tomen sensibilidad sobre el mismo.

“Espero contribuir sobre todo en el tema del alcohol, que es un tema que está muy normalizado. Y en mi casa, pues han habido muchos familiares alcohólicos y esas cosas me dieron mucho miedo de niño y yo me pude refugiar en la música. Entonces me gustaría eso, hacer pensar a la gente, dejar esa reflexión y la música hace eso hace, que uno sienta y piense”.

Jay de la Cueva muestra su lado más íntimo con Traidor (Foto: Cortesía Jay de la Cueva)

Como parte de los cambios que experimenta en su carrera, Jay de la Cueva compartió todo lo que viene como parte de su etapa como solista y en su nueva banda, ya que comenzará a tocar en diversos recintos que serán parte de su gira.

“Tengo dos giras, la primera va a ser con mi nueva banda, en agosto voy a estar tocando en México y entre septiembre y octubre arranco mi primera gira solista, tocando yo solo en lugares, por primera vez solo, va a ser bonito porque es un nuevo comienzo, me hace ilusión”.