Maribel Guardia fue con una médium para hablar con Julián Figueroa y reveló lo que le dijo su hijo fallecido

Maribel Guardia hizo una delicada confesión que va en contra de sus creencias religiosas. La artista costarricense dijo que días después de que se cumpliera un año de la muerte de su hijo, Julián Figueroa, fue a visitar a una médium. Lo hizo en un momento de desesperación y hasta con cierta incredulidad, sin embargo quedó sorprendida con lo que se encontró.

Estas declaraciones de Maribel se dieron en Televisa Espectáculos, según reseña TV Notas. Guardia describe el encuentro con su hijo como una especie de llamada telefónica. Antes de escuchar el mensaje de Julián, la costarricense cuenta que la médium le dijo cosas íntimas que sólo su hijo sabía.

“Hice una cita y fui a ver a la médium. No sabes, tuve una llamada telefónica con Julián. Increíble. Me dijo mil cosas de Julián, de su bebé, de mi mamá, del día que yo muera. Me habló de un sombrero que no encontraba, y apareció el sombrero junto con unos juguetes que le di al niño”, dijo la presentadora, bailarina y cantante de 65 años.

Explicó que tomó la decisión de ir porque después de que se cumplió un año de la muerte de Julián Figueroa, tuvo una crisis de la que no se podía recuperar. “La verdad, cuando se cumplió el año de su muerte, me sentía muy mal, me temblaba la mano, me iba de lado, y a partir de ese día me recuperé”, explicó.

Pero lo más sorprendente es que después de eso compartió el mensaje que le dijo su hijo en el encuentro:

“Me dijo: ‘Mamá, el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar, pero bueno, ya Dios sabrá cuándo, solo Dios sabe”.

Julián Figueroa murió el 9 de abril del 2023. Al cantante le dio un infarto que por su edad y tamaño del corazón, no pudo soportar.