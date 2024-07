Poncho de Nigris comparte su predicción sobre el próximo ganador de LCDLFM2

Poncho de Nigris fue entrevistado recientemente y ahí le preguntaron a quién veía como el próximo ganador de “La Casa de los Famosos México 2″, que comenzará este domingo 21 de julio.

Fue en el programa “De primera mano”, donde Gustavo Adolfo Infante le preguntó al empresario regiomontano a quién veía como el futuro ganador, ya que participó en la primera temporada y llegó bastante lejos.

Lo primero que dijo Poncho de Nigris es que no cree que Potro Caballero vaya a ser el ganador de “La Casa de los Famosos México 2″, pues muchos consideran que irá con ventaja porque participó en la versión de Telemundo.

Poncho de Nigris ve a Adrián Marcelo y a Agustín Fernández como posibles ganadores de LCDLFM2

“El Potro ya está muy visto. Es muy gracioso, le irá muy bien, pero no va a ganar. El que puede ganar es Adrián Marcelo, el Agus (es amigo de Wendy y Nicola)”, expresó Poncho de Nigris en el programa “De primera mano”.

El regiomontano fue uno de los grandes favoritos para llevarse el premio en la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” y llegó a ser tercer finalista.

Aparte, cuando era más joven participó en “Big Brother”, por lo que conoce perfectamente el formato y considera que los famosos más jóvenes son los que tienen más chance de ganar.

Por otro lado, Poncho de Nigris le reclamó al programa “De primera mano” que lo presentara como influencer, ya que él hace muchas otras cosas para que ahora lo vengan a catalogar de esa manera, y cree que aquellos que van empezando se les puede llamar así.

“No me pongan influencer. No soy influencer. Soy empresario. Yo no soy influencer. Yo no soy de esos. Yo soy actor, conductor, bailarín, empresario. Influencer, los que andan empezando. No me pongan influencer. No me pongan influencer”, reclamó el regiomontano.