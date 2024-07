Vuelven a desmentir a Valentina, la mexicana criada en Europa, con respecto a los vídeos para adultos

Valentina, la influencer mexicana que dijo haber sido criada en Europa, se ha visto envuelta en un gran escándalo en los últimos recientes porque los usuarios expusieron su verdadero pasado.

Ariadna, verdadero nombre de la chica, al verse expuesta aceptó que era verdad que ella hacía videos para adultos bajo el nombre de Katia Vázquez, pero que fue obligada a hacerlo.

Valentina aseguró que la secuestraron, drogaron y forzaron a hacer todo el contenido sexual que se encuentra en internet y que ella no quería contarlo porque era una parte sumamente traumática de su vida.

Productor desmiente que Valentina fuera obligada a hacer videos para adultos

Pierre Woodman, productor de contenido para adultos, respondió la historia de Valentina compartiendo un video donde ella dice que no fue obligada a hacer nada, aunque ella nunca lo mencionó.

En el video se puede ver a una Valentina muy sonriente respondiendo las preguntas del productor, ahí le dijo que no fue obligada ni reclutada por nadie, y que no había tomado alcohol o alguna droga, ya que no le gustaba.

De este modo se cae otra mentira de la influencer mexicana que presumía haber sido criada en Europa. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que también existe la posibilidad de que la hubieran obligado a grabar ese video en caso de que ella alguna vez decidiera exponer todo.

No obstante, otras personas comentaron que era evidente que Ariadna mentía porque intentaba llorar en los videos donde contó su historia, pero no pudo, aparte de que su historia parecía sacada de una película o serie.

Hace un par de horas, Valentina publicó otro video respondiéndole a Pierre Woodman y afirmó que él no tenía nada que ver con su historia. De hecho, hace culpable de su secuestro y de obligarla a hacer esa clase de videos a un sujeto llamado Alexi, asimismo, acusó a la sociedad mexicana de minimizar y burlarse de su traumática experiencia, en lugar de pedir justicia para ella.