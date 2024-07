Amanda Miguel perdonó todas las infidelidades de Diego Verdaguer, usuarios lamentan ese pensar

Amanda Miguel habló en una reciente entrevista de las infidelidades de su difunto esposo Diego Verdaguer y que ella decidió perdonar cada una de ellas porque lo seguía amando y él se disculpó.

“Lo perdoné y no me arrepiento porque seguí viviendo con mi marido toda la vida y preferí no separarme porque sentí que me iba a separar amándolo y qué chiste”, expresó la cantante en la entrevista que le realizó Addis Tuñón para el programa “De primera mano”.

Amanda Miguel admitió que se dio cuenta de todas las veces que Diego Verdaguer le fue infiel: “Tienes que ser tonta para no darte cuenta y él era mi marido. Me contó todo. Yo sé todo de mi marido. Él me dijo todo y no se llevó ningún secretito ni nada por el estilo”.

Usuarios lamentan que Amanda Miguel no haya querido más a sí misma

Estas declaraciones generaron un poco de revuelo en las redes sociales porque consideran que Amanda Miguel tuvo un pensamiento muy machista y es lamentable que alguien tan exitosa, con gran reconocimiento internacional como ella, se haya conformado con un hombre que no la respetaba.

La artista en una parte de la entrevista se llamó a sí misma dura, porque le quitaba el teléfono a Diego Verdaguer cuando sospechaba que hablaba con una de sus amantes, como si él no hubiera provocado en ella esa inseguridad.

“Mi marido siempre me pidió perdón y me pidió que regresáramos. Por eso regresamos. Yo sé perfectamente las cosas que hizo y con quién las hizo. Me lo confesó a mí,” declaró Amanda Miguel, lo que generó más pesar entre las personas en las redes sociales.

Los usuarios expresaron que la intérprete de “A ti no te amará jamás” valoró demasiado a Diego Verdaguer, mientras que él no le devolvió el mismo cariño y devoción. Aparte, es evidente que conserva esa mentalidad machista, porque no solo le perdonó una infidelidad, sino varias, y el creer que separarse la haría menos mujer porque solo podía estar con un hombre, es una creencia anticuada que ninguna mujer debería tener.