“Los quiero mucho”, Billie Eilish tiene íntimo encuentro con sus fans mexicanos

Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos de la Ciudad de México luego de anunciar la apertura de una pop up store del 19 al 21 de julio, pero eso no fue todo, ya que la cantante también tuvo un encuentro con sus seguidores este viernes en el Polyforum Cultural Siqueiros.

La interprétele de tan solo 22 años sigue con la promoción de su último lanzamiento discográfico titulado ‘Hit Me Hard And Soft’, por lo cual antes de iniciar tomó un espacio para compartir un momento con sus fieles fanáticos.

Fue en marzo de 2023 que Billie Eilish llegó a México como parte de su gira ‘Happier Than Ever World Tour’, misma con la cual logró conquistar al público mexicano con show único; sin embargo, este 2024 la cantante estadounidense regresó con el lanzamiento de ‘Hit Me Hard And Soft’.

Billie Eilish se reúne con sus fanáticos a pesar de la lluvia

Como parte de una experiencia exclusiva, Billie Eilish se reunió con algunos de sus fanáticos mexicanos dentro del Polyforum de la Ciudad de México, mismo que fue testigo de la conexión entre la cantante y sus seguidores, los cuales pudieron tener una sesión de preguntas y respuestas a cargo de Young Miko como moderadora, generando diversas reacciones por el encuentro de dos de las artistas más populares de la industria musical.

Billie Eilish tiene un íntimo encuentro con sus fans mexicanos. Foto: Josue Aguilar (Foto: @josuealeexis)

Pese a que el encuentro causó emoción entre los asistentes, las fuertes lluvias se robaron la atención del evento, puesto que a las afueras del recinto de la Ciudad de México, permanecieron largas filas de fanáticos que esperaban con ansias su acceso sin importar las condiciones climáticas.

Durante el encuentro, Billie Eilish habló de su disco ‘Hit Me Hard And Soft’, además de expresar su agradecimiento por el recibimiento que han brindado sus fanáticos mexicanos desde el inicio de su carrera, es por ello que comentó su emoción por regresar próximamente, pero de una forma diferente, es decir, con un show en vivo; no obstante, no entró en detalles.