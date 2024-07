¿Indirecta para Irina Baeva? “El universo elimina lo que no es para ti”, publica Gabriel Soto

Gabriel Soto publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que confirmó su separación de Irina Baeva. Ahora el actor recurre nuevamente a la red social para compartir una frase que podría ser dirigida hacia la actriz rusa.

El 16 de julio Gabriel Soto anunció la ruptura de su relación con Irina Baeva después de meses de especulaciones y escándalo, pues rumores de infidelidades fueron recurrentes en la vida de la pareja, siendo los más recientes en los que se emparejó al actor con Cecilia Galliano y a la originaria de Moscú con un empresario.

Después de 5 años de relación los actores decidieron ponerle fin a su romance, como lo explicó Gabriel Soto: “A través de este mensaje con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos decidido poner fin a nuestra relación”.

Historia de Gabriel Soto El actor compartió un comunicado en el que confirma su separación con Irina Baeva

¿Gabriel Soto envía indirecta a Irina Baeva?

Irina Baeva no ha dado ni una declaración respecto a su ruptura con Gabriel Soto, pues ni siquiera compartió el comunicado que confirmó su truene.

Mientras tanto, el actor de 49 años publicó una frase en sus historias de Instagram, la cual podría ser tomada como una indirecta o una referencia a su situación sentimental actual: “Un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar toda la vida. Entendí que el amor dura lo que tiene que durar. A veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido, a veces es como una estrella fugaz, a veces tarda en llegar y a veces también tarda en irse”.

Dicho texto termina asegurando que ya no importa si le fallan, pues el universo se encargará de depurar lo que no funciona: “Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en la que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti”.