Maxine Woodside le responde a la mamá de Geraldine Bazán

Hace unos días Maxine Woodside realizó unas polémicas declaraciones sobre Geraldine Bazán, por lo que la mamá de la actriz ha salido en su defensa y ha dicho que la conductora no tiene moral para criticar a su hija.

“(Es) una violencia que ella (Geraldine) no ha sufrido y (es injusto) que ahora lo sufra de una persona que ha estado en el ojo del huracán porque ha vivido de personajes que han sido sus ‘sugar daddies’, pero que han estado casados; han dejado a su familia por ella”, declaró doña Rosalba Ortiz.

Por su parte, Geraldine Bazán ha tomado acciones legales en contra de Maxine Woodside y a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales confirmó que la denunció por violencia mediática de género.

¿Cómo le respondió Maxine Woodside a Rosalba Ortiz?

Doña Rosalba Ortiz también señaló que Maxine Woodside no tiene título de periodista y que su carrera se basaba en hablar de los demás: “su trayectoria es llegar a sentarse, que la maquillen, que la peinen y hablar de los demás y no es como un actor, un bombero, un médico que les ha costado quemarse las pestañas. Ella no tiene título de periodista”.

La conductora no tardó en responderle a la mamá de Geraldine Bazán y le pidió que no la limitara al decir que solo tenía un amante, porque han sido varios, aparte le recordó cuando en pandemia la buscó para que le diera información de Irina Baeva.

“Para que veas que Rosalbita sí es muy chismosa y lo anduvo buscando para sacarle raja de Irina… ella ha de estar feliz (ahorita)… pero sí le quiero decir que no me limite porque dice que (entonces) yo hable de mi amante, ¿por qué me limita a uno? ¿Cómo uno nada más Rosalbita? Uno nomás, ‘nombre ¿cómo crees? Entonces que no me limite, cuando vuelva a decir que diga ‘sus amantes’ en plural, no uno”, declaró Maxine Woodside.