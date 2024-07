Andrea Legarreta habla de la decisión que tomó su hija menor, Nina, de poner en pausa sus estudios

La decisión de Nina Rubín de poner en pausa sus estudios de preparatoria causaron un fuerte impacto en los medios de comunicación. Para muchos, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín estaba abandonando la escuela y eso fue cuestionado por algunos programas que hacen cobertura del mundo del espectáculo.

“Ahorita voy a hacer un examen que te da un certificado para hacer la prepa, yo decidí personalmente salirme. No por un tema de soberbia, sino que siento que mi vida no va por ahí. Claro que voy a hacer la universidad, me dan unas ganas y por eso quiero tener un buen certificado para hacerlo, pero ahorita sí dije ‘Quiero ser libre’, quiero prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo de hacerlo”, dijo la joven a finales de la semana pasada.

Claramente la joven asegura que no es que abandona. Sino que por lo complejo de sus compromisos actuales, prefiere poner en pausa y sacar el certificado por medio de un examen que constate sus conocimientos.

Es precisamente por este tema que Andrea Legarreta, su mamá, salió con declaraciones sobre el tema, para defender a su hija.

Andrea defiende a Nina

“Ya saben que a los encabezados les encanta provocar y tristemente les gusta provocar de manera negativa”, dijo Andrea Legarreta, según reseña la revista Quién.

“Ella, en esta entrevista, plantea que ahorita viene telenovela y estar combinando una preparatoria 8 meses ausente, no funciona muy bien. Nina es una niña que cada año que salía de la escuela recibiendo reconocimientos, es una buena alumna, pero si no estás presente (no es posible certificarte)”, sostuvo.

“Lo que va a hacer es prepararse para presentar el examen del Ceneval, una prueba que hacen para certificar estos tres años que a ella le resta de preparatoria”, añadió.

“No es como que no le importa, simplemente es que, por cuestiones de trabajo, esto la hace sentir más libre, en el sentido de que, si estás trabajando, haciendo novela y queriendo sacar adelante la prepa, te sientes estresada, muy nerviosa y ella quiere hacer las cosas bien y esa es una decisión que nosotros apoyamos, porque sabemos que es imposible”, dijo Andrea Legarreta sobre el polémico tema.