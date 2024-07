Billie Eilish ha sorprendido a sus fanáticos tras su visita repentina a la Ciudad de México este fin de semana con motivo de la apertura de su pop up store, por lo cual avivó las sospechas de que la artista estadounidense considere regresar como parte de su gira mundial ‘Hit Me Hard And Soft’ que dará inicio en septiembre de 2024.

La intérprete de “BLUE” ha demostrado su talento a través de cada uno de sus lanzamientos discográficos y ‘Hit Me Hard And Soft’ no fue la excepción, ya que logró conquistar a sus fanáticos y a los críticos que han colocado a su último álbum como uno de los mejores del 2024.

Billie Eilish Getty imágenes (Andreas Rentz/Getty Images)

¿Billie Eilish anunciará shows en México con su gira ‘Hit Me Hard And Soft’?

En marzo de 2023 que Billie Eilish ofreció su último concierto en México como parte de su gira ‘Happier Than Ever World Tour’, misma con la cual logró conquistar al público mexicano con show único; sin embargo, todo parece indicar que la cantante estadounidense volverá con su gira ‘Hit Me Hard And Soft’ en 2025.

Billie Eilish en México (Foto: @josuealeexis)

Además de la apertura de su pop up store, la cantante de 22 años tuvo un encuentro exclusivo con algunos de sus fanáticos que fueron seleccionados de forma aleatoria, mismo en el que estuvo acompañada de Young Miko, la cual compartió las preguntas de parte del público, por lo cual fue inevitable hablar de su regreso a México.

“México me ha mostrado amor y apoyo a lo largo de los años. He tenido tantos buenos recuerdos aquí y no puedo esperar para volver y hacer una gira nuevamente”, comentó frente a sus fanáticas que se encontraban en el Polyforum Siqueiros.

Billie Eilish tiene un íntimo encuentro con sus fans mexicanos (Foto: @josuealeexis)

Pese a que Billie Eilish no compartió detalles precisos sobre su próxima visita a México, durante el encuentro con sus fans hizo evidente su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en su carrera, destacando que piensa regresar a través de una gira y así poder volver a reunirse con el público mexicano.