El rapero Alemán inquieta a fans tras anunciar que ya no es un hombre libre: ¿fake o real?

Desde hace algunos años, la escena urbana de música latina tiene un nombre muy popular: Alemán. El rapero mexicano conocido por temas como Delivery, Mírame Ma y Rucón comenzó su carrera desde que era muy joven y cuando apenas tenía 24 años se ganó el derecho a ser considerado como uno de los mejores raperos de México, gracias a su álbum Pase de Abordar.

Actualmente, Alemán disfruta de una importante base de fans, e incluso es admirado por algunos de sus colegas de la industria. El artista agitó la tranquilidad mental de sus seguidores este domingo, al compartir una fotografías con el mensaje: “Me casé en Cabo”.

Las imágenes, en menos de quince minutos, superaron los 67 mil Me gusta. También fue blanco de una serie de reacciones de sus fans que se debatían si era información real o fake.

“Se casó o es parte de un vídeo?”, “Díganme que es para una canción”, “Nooo, te ibas a casar conmigo no?”, “Si es pa video no? Jajaja ya le iba a decir Nodal 2″, “Fake o real”, “Que dolor no ser tu mujer”, “Muy buena canción para la publicación”, “Ya tenemos patrona”, “No se casó porque no la besa en fotos”, “Nomás era darle celos a tu ex no casarte paaa”, compartieron algunos internautas.

Sin más detalles en la publicación, Alemán, sorprendió a sus seguidores, que se mostraron dudosos ante la noticia de que el rapero ya no es un hombre libre.

En los comentarios en su cuenta de Instagram se señala que la novia, hoy esposa, es Danny Berriel.