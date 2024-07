Ferka reaparece con Jorge Losa en ‘MasterChef Celebrity’ a pesar de su separación

Para la Final de ‘MasterChef Celebrity’ seres queridos de los participantes asistieron para demostrar apoyo, por lo que Jorge Losa acompañó a Ferka e incluso se dieron un apasionado beso, todo esto a pesar de que la influencer admitió las infidelidades de parte de su expareja.

Ferka Quiroz y Jorge Losa iniciaron su romance en la primera entrega de ‘La Casa de los Famosos México’; no obstante, el amor que había entre ellos se esfumó después de que la concursante de ‘MasterChef Celebrity’ lo encontrara con la estrella de realities Isis Serrath, tal como lo narró en el programa ‘De Primera Mano’:

“Una relación que realmente te importa hay que trabajarla, entonces dije: ‘Bueno, vamos a ver si esto se arregla’. Él estaba pasando por un mal momento, le quise dar una sorpresa, fui por él el sábado sin avisarle al teatro y la sorpresa me la llevé yo. Estaba esta chica saliendo de función, fue a verlo, entonces yo digo: ‘órale, qué rápido’, está como Christian Nodal, así de rápido, qué barbaridad”, confesó Ferka.

Ferka y Jorge Losa se besan en la final de ‘MasterChef Celebrity’

Durante la final del reality show de cocina, Jorge Losa estuvo animando a Ferka, e incluso la también actriz lo describió como uno de sus apoyos incondicionales: “Tener a mi círculo de amor aquí es súper importante, a mis papás juntos, a mi pareja que es gran hombre, que de verdad me apoya, me ama, me impulsa, es un hombre que nunca me ha cortado las alas”.

Cabe destacar, que los programas de ‘MasterChef Celebrity’ están pregrabados, por lo que este episodio se filmó antes de que la pareja decidiera tomar caminos diferentes, pues de hecho, Jorge Losa actualmente es un participante de La Isla, reality en el que tuvo un encontronazo con Christian Estrada, padre del hijo de Ferka.