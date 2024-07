Arath de la Torre reveló detalles de sus adicciones en ‘La Casa de los Famosos México 2’

Arath de la Torre es otro de los participantes que ha ido soltando detalles de su vida en “La Casa de los Famosos México 2″, en este caso habló de sus problemas con las adicciones.

El conductor aprovechó para hablar de una de las etapas más oscuras de su vida después de que Brigitte Bozzo hablará de los abusos que sufrió a manos de sus exparejas.

“Me metía de todo, lo que hubiera, pero más el alcohol. Cualquier pendejo deja de tomar, pero ir a un lugar en donde hablas; es una enfermedad que daña la familia”, contó Arath de la Torre.

Arath de la Torre tocó fondo cuando se despertó solo después de haber tomado mucho

Arath de la Torre comentó que el alcoholismo es una enfermedad silenciosa porque, aunque muchos tocan fondo de distinta manera, lo cierto es que no te vas dando cuenta de que están cayendo en ella.

“No te das cuenta, pero cada quien tiene su fondo. Yo tuve muchos eventos como choques, pendejadas, y mi fondo fue en mi estudio solo, y borracho solo. Me iba a cenar con mi mujer y me tomaba dos copas y luego me metía al estudio y me tomaba un mezcal y acababa dormido. Amanecí en mi casa en Morelos solo; ya no me querían ver así”, relató el actor.

Arath de la Torre también dijo que lleva ocho años sobrio y comprendió que el alcoholismo destruye familias, puesto que hay familiares que prefieren verte sin vida que seguir lidiando contigo, también resaltó la importancia de Alcohólicos Anónimos.

“No lo estoy promocionando, pero el anonimato no es porque seamos una secta, es porque es una institución, pero me salvó la vida. La base de cualquier grupo es hablar. Yo cuando me subo a la tribuna y todos los días voy a mi junta”, compartió el conductor.