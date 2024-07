Después de 28 años Maribel Guardia cuenta cómo hizo para perdonar a la mujer con la que Joan Sebastián le fue infiel

Maribel Guardia viene teniendo encuentros frecuentes con los medios, en los que habla como viene sanando heridas del pasado. Si bien la muerte de un hijo sólo lo entiende quien lo vive, la artista costarricense cuenta las terapias a las que ha asistido para intentar sobrellevar la pérdida de Julián Figueroa.

Hace poco contó en una entrevista que asistió a una médium, a pesar de sus creencias religiosas, en donde hasta pudo recibir un mensaje de su hijo, que murió en abril del 2023.

Uno de los temas que Maribel Guardia había evitado durante al menos 28 años, es su sentir con respecto a Arleth Terán, actriz con quien su entonces pareja, Joan Sebastián, tuvo una aventura de la que ella se enteró.

Arleth Terán. Se dijo que la actriz fue amante de Edgar Valdez Villarreal, alías “La Barbie” Foto: Vía twitter.com/negrateran

La infidelidad de Joan Sebastián ocurrió en 1996, un año después del nacimiento de Julián Figueroa. La situación la persiguió por muchos años, hasta que recientemente contó que ya perdonó a la actriz, después de que Terán le escribiera un mensaje por la muerte de su hijo, un gesto que ella vio como genuino y decidió responder.

“Ahora que me murió mi hijo, Arleth me habló y yo le contesté. Creo que fue muy sano para mí hacerlo y me siento muy bien”, dijo Maribel Guardia, según reseña de Telemundo.

“Tampoco es fácil, pero claro que sí (la perdono) porque entiendo que era muy jovencita y la responsabilidad era de él, no de ella”, dijo Maribel en el encuentro con loe medios de comunicación.