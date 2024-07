La Casa de los Famosos México: Briggitte Bozzo revela detalles de la violenta agresión que sufrió con su expareja

En medio del chismerío inicial de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México apareció un relato muy delicado de Briggitte Bozzo. La actriz venezolana, radicada en nuestro país, contó detalles de cómo fue la agresión que habría sufrido de parte de un exnovio, que no queda claro si fue Conrado Villagra u otra persona con la que salió después.

Desde que se anunció como habitante del reality show (fue la segunda confirmada), Briggitte ofreció diferentes entrevistas a varios medios de comunicación. Una de las más destacadas fue con TV Notas, en donde hizo referencia a una presunta agresión de parte de su ex.

En ese entonces, mediados de junio, dijo que estaba esperando el momento indicado para hablar de la situación.

“Terminamos hace poco más de un año. Las cosas no salieron muy bien. En algún punto hablaré de ello. Él contó algunas cosas personales (filtró un audio donde se daba a entender que ella supuestamente le había sido infiel). Lo que dijo fue una difamación. Se aprovechó de la situación. Él tenía una carrera anterior y quiso hacerme quedar mal porque él ya no estaba bien. No le quise dar seguimiento. Aún no me siento preparada para hablarlo”, expresó.

Llegó el momento de su verdad

Ahora, en el inicio de La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozzo abrió su corazón con sus compañeros y dio todos los detalles de la agresión física que habría sufrido de parte de un ex, de quien no queda claro si es Conrado o alguna otra persona.

Briggitte cuenta que en medio de una discusión, este sujeto la agarró de manera muy fuerte por las muñecas y no la quería soltar. Después la haló de los pies y la comenzó a golpear de manera muy violenta. “Después quedé llorando y no sabía que hacer”, dijo Briggitte.

“Fui a denunciar y me dijeron que cómo no habían pruebas no podían hacer nada”, relató.