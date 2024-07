Magneto: “Somos una boy band que vive el momento y representa la edad que tenemos”

Mucho ha pasado desde que inició la historia de Magneto, con cinco jóvenes que tenían el sueño de trascender en la música. A casi de cumplir 42 años de carrera artística, Alan y Elías, compartieron con Publimetro su emoción de regresar a la escena musical con un nuevo material en formato EP.

“Híjole por dónde empezar, la verdad es que este EP nos toma en un momento de vida, donde al tener la edad que hoy representamos y tenemos nos toma con una madurez muy particular, porque nos llega de una forma completamente diferente. Hemos vivido toda la parte del boom de Magneto y también la parte de estar separados por completo; de regresar a giras compartidas como Magneto y Mercurio, Únete a la fiesta y 90′s Pop Tour. Pero nos faltaba ese ingrediente que nos diera ese despertar o esa motivación para poder estar y seguir en la música. Nos llega en un momento donde los cinco, no tanto como integrantes de Magneto, sino como seres humanos nos motiva e ilusiona el crear nueva música y presentarle a la gente una propuesta musical nueva”, señaló Elías.

Este 2024, Magneto (Elías, Mauri, Alan, Tono, Alex) reafirman que la boy band mexicana noventera está en plena evolución.

Magneto asume su parte en la historia de las boy band mexicanas (Foto: Cortesía.)

“Este EP nos tiene emocionados porque no solo nos reencuentra con las generaciones que ya nos conocen, sino que nos lleva a nuevas que solo sabían de oídas por sus papás o abuelitas. Vivimos el mejor momento de nuestras vidas, siempre reconociendo y aceptando las cosas buenas y las fortalezas, pero también las debilidades. Estamos muy emocionados los Magneto”, añadió Elías.

“Somos súper netos, no estamos posando a ser los modelos de ninguna marca ni pretender ponernos miles de tatuajes del nombre de nadie para ser grandes artistas. Somos genuinos, somos Magneto y nuestra música habla por sí sola” — Elías

La agrupación ha pasado por varias facetas, pero en la última década ha tenido una vigencia en los escenarios.

“Gracias a Dios y al público hemos tenido la oportunidad de mantenernos casi nueve años en gira. No estamos intentando encajar o entrar en esta onda de los chavos, si hemos buscado, sobre todo Mauri de buscar ese sonido pop que caracteriza a Magneto con letras muy positivas, pero con un embarradita de sonidos latinos. Nuestras canciones han pasado la prueba del tiempo, no lo digo con arrogancia hacia nosotros, sino las canciones se han convertido en parte del soundtrack y la película de nuestro fandom. Esperemos lo haga en este nuevo capítulo, ya con una edad más madura”, dijo Alan.

Reconocidos como una boy band en la historia musical de México, compartieron su opinión del formato que ha revolucionado a nivel global.

“Nacimos y somos una boy band que vive el momento y representa la edad que tenemos, no pretendemos bailar como los idols coreanos (risas), pero nuestra música define nuestro estilo y evolución. Hoy tenemos 50 años, bailamos con un nuevo ritmo y le ponemos todo el amor de acuerdo a nuestra edad”, explicó Elías.

Elías y Alan adelantaron que preparan una gira con un playlist que abarcará los éxitos y nuevos temas para finales de 2024 y principios de 2025.

Entre haters

Alan Estrada ha sido señalado en redes sociales por su manera de bailar en algunos conciertos. Él mismo habló de cómo toma esas críticas.

“Hoy en día si no entiendes el internet (...), a mí me da risa y ni me engancho. Nosotros somos artistas dedicados, muchos no entienden que llevas cuatro horas bailando y hay un momento en que te sientes agotado, es normal. Me sorprende que la gente que paga un boleto vaya a grabar un momento en el que fallas, eso se me hace mucho amor al arte y nunca lo voy a entender. En lo personal me da risa los haters que tratan de afectar la vida de las personas. Si te vas a clavar en un chiste, estás perdiendo el tiempo ya después de los que hemos pasado se me hace banal estar desgastando la energía en esas tonterías”, explicó el líder vocal.

Magneto en la historia

Inicio. Debutaron el 14 de febrero de 1983 con la publicación de su primer LP Déjalo que gire con Eddie, Xavier Fux, Alan, Pepe Ovadia y Elías Cervantes que fue la alineación original; en 1983 ingresó Mauri.

Discos. Déjalo que gira (1983), Tremendo (1986), Todo está bien (1987), 40 grados (1989), Vuela, vuela (1991), Cambiando el destino (1992), Más (1993), Tu libertad (1994), Siempre (1996), XMagneto (2001), Únete a la fiesta (2017), 90′s Pop Tour Vol. 3 (2019) y 90′s Pop Tour 4 (2022)

Reencuentros. En octubre de 1995 anunció su despedida con una gira despedida en 1996. En 2001 hubo un reencuentro con el nombre XMagneto. En 2009 la boy band regresó a los escenarios por su aniversario número 25.

42 años de carrera musical.

28 años fue su último disco recopilatorio titulado Siempre.

1992 salió la película Cambiando el destino.

