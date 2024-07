Rey Grupero pide justicia por el abuso de su hijo: “No le deseo a ninguna familia que le pase esto”

Rey Grupero exigió justicia por el hijo de su novia Nanda Rocha, quien fue abusado. El creador de contenido abrió su corazón en un noticiero de ADN40, donde explicó que una parte de su salida de ‘La Isla’ fue para acompañar a su familia durante la situación tan delicada.

El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ que se encontraba en ‘La Isla 2024: Desafío de Grecia y Turquía´ asistió como invitado a un noticiero de la cadena ADN40, en el que habló de su experiencia en el reality, la cual describió como “una aventura”.

Aprovechó la atención de las cámaras para hacer un llamado de justicia por el abuso de su hijo, pues explicó que las autoridades del Ministerio Público lo están reteniendo para que no se abra una carpeta de investigación.

Rey Grupero habla de su situación familiar

Aunque no es su hijo biológico, durante una transmisión de ‘MasterCher Celebrity’, el influencer señaló: “Yo no tengo hijos, pero el hijo de mi novia es como si fuera mi hijo. Él me está enseñando una parte de mi vida que yo comprendí. Ese niño es una máquina”.

Es por esta razón, que hizo un llamado a las autoridades para que lo auxiliaran con su situación: “Yo parte de la salida de ‘La Isla’ fue porque tengo un problema familiar ahorita con mi hijo que sufrió un abuso por parte de una persona, y las autoridades ahorita me tienen atorado por parte del Ministerio Público, que no puedo decir el nombre por lo mismo que es un caso muy delicado con un niño”.

Continuó dirigiéndose al Fiscal General: “Entonces yo le quería pedir a Ulises López Lara que es el Fiscal General que por favor me ayude con el Ministerio Público porque me está metiendo el pie para que no llegue a la carpeta y no se haga justicia”.

Para concluir mencionó: “Aprovecho el espacio porque es justicia para un niño, que no le deseo a ninguna familia que le pase esto”.