Seventeen seguiría en negociaciones para concierto en México a pesar de no incluirlo en su gira mundial

El famoso grupo surcoreano Seventeen anunció una gira mundial que llevará el nombre “Right Here”; no obstante, Carats de Europa y Latinoamérica se quejaron al no ver países de dichas zonas en la lista. Aún así, se reveló que las negociaciones para su visita a México continúan.

Mediante un teaser publicado en sus diferentes cuentas de redes sociales, el grupo masculino de k-pop Seventeen dio a conocer que como parte de su gira mundial llamada ‘Right Here’, visitarán Estados Unidos y algunos países de Asia como Corea y Japón.

La boyband conformada por S. Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon y Dino inciará su tour en octubre, tal como se muestra en el teaser del canal oficial de Youtube de Hybe Labels.

¿Seventeen visitará México?

Al no incluir su paso por Europa y Latinoamérica en el teaser, Carats (nombre del fandom) hicieron pública su decepción, por lo que arremetieron en contra de Hybe, convirtiendo a la empresa en tendencia mundial en redes sociales.

Sin embargo, la cuenta de X ‘Ailoviutl’, famosa por sus predicciones acertadas respecto a conciertos y festivales en México, sembró esperanza en los seguidores de la banda al asegurar que Seventeen continúa en negociaciones para dar un concierto en Territorio Azteca.

“SVT sigue todavía en negociaciones para venir a México y otros países de LATAM, así que no hay nada cerrado”, sentenció Ailoviutl antes de agregar que compartirá cualquier información al respecto.

También señaló que las probabilidades de que Seventeen realice un show en México al día de hoy son de 7.5 de 10 y que se llevaría a cabo en 2025.

De esta manera, fanáticos mexicanos esperan que el grupo liderado por S. Coups haga una parada en el país para interpretar sus más grandes éxitos como: “Maestro”, “Hot”, “Cheers to Youth” y “Super”.