LCDLFM2: Gomita y Ricardo Peralta están siendo odiados por el público, ¿por qué?

Muchas personas esperaban que Gomita y Ricardo Peralta fueran un dúo dinámico y divertido en “La Casa de los Famosos México 2″, sin embargo, han resultado ser todo lo contrario.

Una buena parte de los usuarios consideran que los influencers han intentado vender una buena imagen, no obstante, se la han pasado hablando de varios participantes y criticándolos, pero nunca le dicen nada en su cara, ganándose el apodo de nido de víboras en las redes sociales.

Las bromas de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, no han tenido gracia, sobre todo aquellas que parecen requerir tener un poco de talento para la actuación, mientras que Ricardo Peralta no ha hecho gala del humor que suele tener en redes sociales.

El team tierra es el equipo “más odiado” en “La Casa de los Famosos México 2″

La situación de Gomita y Ricardo Peralta no parece que vaya mejorar porque hicieron alianzas con sus compañeros de dormitorio (Adrián Marcelo, Potro Caballero, Mariana Echeverría y Agustín Fernández), quienes tampoco están gozando de la gracia del público en estos momentos.

Todo podría deberse a lo que le hicieron a Briggitte Bozzo, quien comentó que Agus Fernández se había acercado a ella para tener una relación en “La Casa de los Famosos México 2″, pero el argentino lo negó.

A raíz de eso, Gomita empezó a tratarla mal porque, según ella, no está de acuerdo con las mujeres que mienten para hacer quedar mal a los hombres, por lo que el público empezó a tacharla como una “pick me girl”, es decir, una mujer que constantemente busca la aprobación masculina y que no le importa hacer quedar mal a otras mujeres.

Ricardo Peralta también comentó que le parecía mal eso, mientras que Mariana Echeverría decía que no la soportaba desde que estaban en el hotel, porque le dijo que tenía 17 años.

Pepe se añadió otros puntos negativos con el público al nominar a Shanik Berman y mentirle después diciéndole que no la nominó. Así que el desprecio que se han ganado el resto del team tierra hasta ahora, tampoco ha ayudado a que empiecen a ser percibidos positivamente por el público.