Arturo Carmona y Latin Lover al manoseo que le dio una fan a Julión Álvarez

Julión Álvarez fue víctima de acoso por parte de una fan que aprovechó que el cantante accedió a tomarse una foto con ella para tocarle sus zonas íntimas, Arturo Carmona y Latin Lover opinan sobre este escándalo.

Como era de esperarse en las redes sociales, el video de ese momento no tardó en viralizarse y muchos atacaron a la mujer por lo que hizo, ya que no consideran correcto sus acciones, además de que si hubiera sido al revés, el cantante habría acabado en prisión.

Arturo Carmona y Latin Lover se suman a estas opiniones, pues creen que tanto hombres como mujeres merecen respeto y nadie debe sentirse con el derecho de sobrepasarse.

Arturo Carmona y Latin Lover esperan que no se normalice esta clase de acoso

Arturo Carmona considera que ese es un tema cultural y que se debería arreglar a través de la educación, puesto que todos los géneros merecen respeto, además cada persona tiene el derecho a que no se le invada su espacio personal e intimidad.

Asimismo, el actor no sabe si Julión Álvarez o su fan tienen pareja, pero en caso de así sea, este acoso también es una enorme falta de respeto para la pareja de cualquiera de ellos.

Por su parte, Latin Lover concordó con su compañero y colega, ya que él ha tenido que soportar esta clase de acoso cuando estuvo en “Solo para mujeres”, aunque cree que él lo provocaba, aparte de que cobraba por ello.

No obstante, Julión Álvarez es cantante y simplemente accedió a tomarse una foto con la fanático, por lo que no pueden culparlo de haberla provocado, ya que no estaba haciendo nada erótico o sensual.

Muchas personas han alzado la voz porque consideran que es horrible que el acoso en hombres por parte de mujeres se esté normalizando, cuando sucede al revés, los hombres acaban presos.