Kimberly la Más Preciosa no se preocupa por críticas de Niurka: “Si no hay hate no hay fama”

Kimberly la Más Preciosa, integrante de ‘Las Perdidas’, tendrá un papel en la puesta en escena de “Perfume de Gardenias”. Cuando los reporteros le cuestionaron sobre las posibles críticas de Niurka, la influencer aseguró no estar preocupada al respecto.

Niurka, nombrada ‘la madre de las vedettes’ por Liz Vega, se caracteriza por su honestidad, pues siempre está dispuesta a expresar su opinión sincera sobre el tema que se le cuestione. De esta manera, tundió a Irina Baeva por su desempeño en “Aventurera”, asegurando que el elenco no le hace honor a la producción de Carmelita Salinas.

Ahora, Kimberly la Más Preciosa podría enfrentarte a las críticas de ‘La Emperadora’ ya que realizará su debut como actriz en la obra musical “Perfume de Gardenias”, donde compartirá créditos con actores de renombre como Lis Vega, Lyn May, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Latin Lover, Pablo montero, Arturo Carmona, entre otros.

Kimberly la Más Preciosa sobre su papel en “Perfume de Gardenias”

En un encuentro con los medios que fue compartido por el canal de Youtube “Lo escuché… Con Alan Morales”, la creadora de contenido ahondó sobre su papel en la producción, destacando lo divertido que ha sido para ella interpretar a Yolanda: “Divertido más que nada, yo estoy encantada con el papel que me dieron y lo vengo a dar todo”.

También declaró no tener miedo de presentarse ante el público, aunque sí nervios: “No tengo miedo, estoy contenta, orgullosa, quizás un poco los nervios, la primera vez es como todo”.

Aunque no ha tomado cursos extra, no le teme a Niurka

De la misma manera, la influencer admitió no haber tomado algún curso extra de actuación: “Sí me gustaría (tomar un curso de actuación) porque va para largo”.

Los reporteros le preguntaron si tenía miedo de la posible crítica que haría Niurka después de verla en la puesta en escena: “No, ¿miedo por qué? Miedo al diablo. Si Niurka habla, pues que hable, ya saben que si no hay crítica, no hay hate, y si no hay hate, no hay fama”.