Irina Baeva aclara si aprobó las fotos de Gabriel Soto y Cecilia Galliano para montaje publicitario

Gabriel Soto compartió un comunicado en Instagram en el que anunció su separación de Irina Baeva. Mucho se ha especulado sobre lo que pudo llevar a la pareja a tomar esta decisión, por lo que los rumores apuntan a la posible infidelidad del actor con Cecilia Galliano, tema que la rusa tocó por primera vez ante la prensa.

Irina Baeva fue abordada por los medios tras el escándalo que surgió a raíz de su ruptura con Gabriel Soto. Fue así, como ante los micrófonos de ‘Qué buen chisme’, la ‘Aventurera’ habló sobre el difícil proceso que está viviendo:

“Como cualquier mujer que está saliendo de una relación de mucho amor definitivamente es un duelo, es un proceso por lo mismo pido tratar de tener esa paz, tratar de buscar mi espacio, tratar de ver por mí en esta ocasión y pedir justamente que me dejen también transitar por este proceso con el mayor respeto posible porque no ha sido nada fácil”.

Gabriel Soto confirma su separación de Irina Baeva Instagram: @gabrielsoto (Instagram: @gabrielsoto)

Irina Baeva rompe el silencio sobre montaje publicitario de Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Fotos de Gabriel Soto y Cecilia Galliano en las que parecen tener un romance se hicieron públicas, todo esto mientras el actor continuaba su relación con Irina Baeva. Ante la polémica, Gerardo Quiroz, productor de ‘El Precio de la Fama’, aseguró que dichas imágenes se tomaron como parte de una estrategia publicitaria para la puesta en escena.

Por su lado, Gabriel Soto confirmó lo mencionado por el productor, quien incluso señaló que tuvo una conversación con Irina Baeva y dio luz verde para la creación del montaje publicitario.

Cuando periodistas le preguntaron si ella estuvo de acuerdo con la publicación de las fotografías de su expareja y Cecilia Galliano, ella se limitó a responder: “La verdad es que es una respuesta que no tengo y creo que ahora sí no me compete a mí contestar esa pregunta”.