Conductores de “VLA Fin de Semana” se despidieron entre lágrimas; ¿quiénes se fueron?

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumple. Este domingo 28 de julio la edición de fin de semana de “Venga la alegría” informó a su audiencia que algunos de sus integrantes dirían adiós.

Cabe mencionar que desde hace algunas semanas trascendió en las redes sociales que algunos integrantes del programa habían sido despedidos porque la televisora está interesada en darle un toque más popular al proyecto.

Para eso convocará a tres de los participantes más exitosos de Masterchef Celebrity, se trata de Ferka, Rey Grupero y Jawy quienes se unirán a la producción de Mónica Alcaraz.

¿Qué conductores fueron despedidos?

Fue al final del programa cuando los presentadores fueron “sorprendidos” por una cápsula de Margarita Mckenzie (Capi Pérez) quien anunció que varios integrantes del programa serían despedidos porque ha recibido muchas quejas de los televidentes.

Tras el sketch, los conductores quienes se encontraban en los pasillos de TV Azteca volvieron a la sala del programa para realizar una dinámica en la que uno a uno dieron un mensaje al público por si se trataba de su última participación.

Pedro Prieto, Esmeralda Ugalde, Ismael Zhu, Jessica Bulman, Natalia Valenzuela, Bartolito y El Vengador dieron unas palabras de despedida por si no regresan la siguiente semana.

Mientras cada uno agradecía a TV Azteca por la oportunidad, en la pantalla del programa apareció una pleca con la palabra “GRACIAS”.

Cabe mencionar que la productora decidió dejó en suspenso quiénes serán los integrantes que no volverán al programa por lo que será hasta el siguiente fin de semana cuando el público se entere a qué conductores despidieron del programa.

Como ya lo dijo Margarita Mackenzie, algunos de nuestros compañeros dejarán de ser parte de #VLAFinDeSemana. 😱

¿Quiénes crees que abandonarán este gran proyecto? Descúbrelo el próximo fin de semana y se parte de esta nueva etapa. ✨ pic.twitter.com/bdOwmBNSpU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 28, 2024

¿Quiénes se quedan en la nueva etapa de VLA Fin de Semana?

Diversas redes sociales especializadas en farándula dieron a conocer que los presentadores que continuarán en la nueva etapa del matutino son: Pedro Prieto, Esmeralda Ugalde, Carlos Quirarte, Ismael Zgu y Olga Mariana.

TV Azteca se encuentra realizando ajustes en su programación para incrementar sus niveles de audiencia.