Blackpink, Seventeen, Jungkook y Jimin de BTS toman las salas de cine y plataformas

Durante la última semana de julio y parte de agosto llegan a salas de cine y algunas plataformas digitales diversos contenidos para disfrutar el mundo de la música y los grandes diseñadores.

El K-pop invade el verano con los idols más populares como Blackpink, Seventeen, Jimin y Jungkook de BTS. Arma tu agenda para que eches un vistazo a estos documentales que se vienen.

Blackpink

Blackpink sigue con la celebración de su octavo aniversario y quiere llevar la gira Born Pink a todo el mundo, pero ahora a las salas de cine. Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa han cautivado a más de 1,8 millones de espectadores y rompiendo todos los récords mundiales en giras de conciertos de bandas femeninas. La película ofrece versiones exclusivas de los éxitos de Blackpink, arregladas especialmente para este evento documental que se grabó en el Gocheok Dome de Seúl que contiene imágenes y entrevistas exclusivas.

Estreno: 31 de julio (Cinépolis).

Becoming Karl Lagerfeld

La serie original francesa producida por Gaumont y Jour Premier retrata la vida del diseñador alemán en medio de amistades, rivalidades, traiciones y pasiones en las noches parisinas de los años 70. La historia se inicia en la década de los 70, en París, Mónaco y Roma, para narrar nacimiento de esta compleja e icónica personalidad de la alta costura parisina, alguien dispuesto a convertirse en el Emperador de la moda. Entre glamour y choques de egos, fiestas grandiosas y pasiones destructivas, la audiencia descubrirá la historia de Karl antes de Lagerfeld.

Estreno: 7 de agosto (Disney+).

Estrenos que llenan de música, moda y K-pop las salas de cine y plataformas en agosto (Foto: Cortesía)

Mon Laferte, te amo

En este documental íntimo, la artista chilena recuerda su vida en México mientras aborda una gira mundial, la maternidad y sus heridas más profundas. Además, su complicada infancia hasta su revolución en la música hispanoamericana, todo ello mientras vive su primer embarazo en plena gira mundial.

Estreno: 1 de agosto (Netflix).

Estrenos que llenan de música, moda y K-pop las salas de cine y plataformas en agosto (Courtesy of Netflix/© 2024 Netflix, Inc.)

Seventeen

El primer concierto de Seventeen en el Estadio Mundial de la Copa en Seúl y la gira de Seventeen Tour ‘Follow’ Again llegará a cines de todo el mundo. Mucho se dice que la boy band llegará a México en 2025, pero mientras llega se pueden ver las actuaciones completas de los trece miembros hasta el estreno de Maestro, un recorrido por sus nueve años de récords y éxitos en el mundo del K-pop.

Estreno: 21 de agosto (Cinépolis y Cinemex).

Estrenos que llenan de música, moda y K-pop las salas de cine y plataformas en agosto (Foto: Cortesía.)

Are you sure?

La serie sigue a Jimin y Jung Kook de la banda surcoreana BTS. En el verano de 2023, los idols se embarcaron en un viaje antes de alistarse en el ejército de Corea del ur. Sus aventuras en Are You Sure?! están llenas de sorpresas, momentos alejados de los escenarios y revelaciones de sus proyectos en solitario.

Estreno: 8 de agosto (Disney+).