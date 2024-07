Capi Pérez revela que ha sufrido amenazas por parodiar a algunos famosos

El Capi Pérez admitió en una reciente entrevista que ha llegado a recibir amenazas de algunos famosos porque se sintieron ofendidos de la parodia que les hizo.

Así lo reveló el comediante y conductor en el programa de radio de Yordi Rosado, en el que aseguró que entiende que su humor puede no ser del agrado de todos.

Asimismo, el Capi Pérez sostiene que sus parodias nunca han sido para menospreciar o atacar a nadie, sino para generar humor, no obstante, eso no ha evitado que varios famosos lo hayan insultado, criticado y amenazado.

Capi Pérez afirma que ha mantenido la calma cuando algunos famosos lo han confrontado en persona

“Figuras públicas me han dicho ‘El día que te encuentre te voy a romper… He recibido llamadas de atención de algunos directivos, de ‘Se está quejando tal persona ten cuidado’... E incluso hay otras personas que incluso me han amenazado a través de mensajes directos, mensajes hostiles”, declaró el Capi Pérez.

Yordi Rosado le preguntó si algún famoso le ha dicho algo cuando se encuentran en persona y contestó que sí, y en esos casos trata de mantener la calma.

“Sí, y me han reclamado, tal cual... mi respuesta nunca ha sido hostil, de ‘Te pido una disculpa, mi intención nunca fue ofenderte, yo nada más quiero hacer reír”, contó el Capi Pérez.

Aunque expuso que también le ha llegado a ocurrir el escenario opuesto, en el que en persona le dice que no hay problema, pero hablan mal de él en los medios. Sin embargo, aclaró que él trata de no cruzar ciertos límites y se pone como medición.

“Por lo menos desde mi estilo, es que del primero que me burlo es de mí mismo; eso es el primer paso para aprender a hacer parodias de los demás”, expresó el Capi Pérez.