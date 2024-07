‘Exorcismo’ no solo es el título de una película de terror: lo que debes saber antes del estreno

Exorcismo no es sólo un tema de película de terror, esto es lo que debes saber antes del estreno.

Anthony Miller (Russell Crowe) es un actor con problemas que empieza a desmoronarse durante el rodaje de una película de terror sobrenatural. Su distante hija (Ryan Simpkins) se pregunta si su padre está volviendo a sus adicciones del pasado o si hay algo más siniestro en juego, esto es un pequeño adelanto de Exorcismo, la película protagonizada por Russell Crowe que llega esta semana a las salas de cine en México.

“Los orígenes de esta película provienen de mi infancia, al ver a mi padre, Jason Miller, interpretando al Padre Karras y arrojándose por una ventana en el clímax de El Exorcista. Si eso no fue lo suficientemente inquietante por sí solo, no sé que pueda ser. Ni padre nunca evitó contarme sobre la ‘maldición”’ de la película: los incendios misteriosos que plagaron la producción, las muertes extrañas, las lesiones de por vida, la lista seguía y seguía. Desde entonces las leyendas de cualquier ‘película maldita’ me ha cautivado desde entonces”, señaló Joshua John Miller.

Exorcismo fue un proyecto que comenzó en 2019, “pero se fue modificando para agregarle ciertos segmentos de la fe cristiana. Si bien reconocemos que la iglesia es una fuente de gran alegría y consuelo para muchos, también ha demostrado ser un instrumento contundente de abuso y vergüenza con la misma frecuencia... un poco como Hollywood. Cuando comenzamos a escribir esta película, había muchos comportamientos terribles saliendo a la luz en ambas instituciones: personas heridas infligiendo heridas a quienes los rodeaban, ahí nació el filme”, añadió el cineasta.

El concepto del mal y las fuerzas malévolas que acechan justo bajo la superficie de la vida diaria es la columna vertebral de la historia.

“Esa delgada membrana entre lo real y lo irreal es el escenario de la película de terror sobrenatural. Dada mi conexión personal con El Exorcista, la tomé como un punto de referencia para Exorcismo. La historia de la posesión demoníaca sobrenatural es tan aterradora hoy como lo fue hace 50 años cuando se estrenó. Es una hermosa historia emocional envuelta en una película de posesión muy aterradora. También se trata simplemente del infierno que es hacer cosas en Hollywood,” se ríe Joshua Miller.

“Queríamos actualizar la fórmula de las películas de posesión y convertirla en una de un mundo donde ningún grupo posee la bondad y la decencia por encima del otro. El diablo puede vengarse, pero ¿qué otra opción tenemos?” — Joshua John Miller, director

Para el director, tener a Russell Crowe en una película de terror elevó instantáneamente todo el proyecto, “para mí, como actor, interpretar a un hombre que ha tenido estas experiencias de vida, que lleva estas cosas, fue bastante complicado. Fue una idea muy desafiante, así que captó mi interés. La relación central en la película es entre Tony y su hija Lee. Él quiere tomar esa posición de padre pero se da cuenta de que tiene trabajo por hacer para reconstruir la relación con su hija. Sin embargo, ella se opone. Es una situación difícil para ambos”, reveló el actor australiano.

Una de las cosas favoritas de Crowe para cualquier papel es la investigación, en este caso leyó sobre lo que significa ser jesuita, la Biblia y otros tratados religiosos.

“Realmente amo la sensibilidad de Adam (personaje) porque todo lo que hace es tan real y sólido. Interpreto a un hombre bastante intenso en la película que tiene muchas cosas negativas que decirme. Así que era imperativo que tuviéramos a alguien tan valiente y directo como Adam, para darle a esas escenas la calidad adecuada y el tipo correcto de energía, donde él, en su propia mente, piensa que podría estar inspirando al actor con el que está trabajando, pero en realidad, está castigando a ese actor de una manera que no entiende. Así que, Adam fue fantástico en el papel y fue simplemente hermoso volver al set con él”, puntualizó Russell.

Lazos con El Exorcista

Filmada como una película dentro de otra, Exorcismo, retoma el terror clásico para presentar la historia de Anthony Miller. La película El Exorcista de 1971 tomó casi 200 días en filmarse, pero en Exorcismo se crearon sets un poco más grandes para dar espacio a los cineastas para maniobrar sin tener que desmontar paredes, algo que les permitió filmarla en menos tiempo. La casa de muñecas se inspiró al ver imágenes de backstage de la película El diario de Ana Frank.

¿Cuándo se estrena Exorcismo en México?