Gala Montes se muestra vulnerable y rompe en llanto dentro de La Casa de los Famosos porque extraña a su mamá

En las últimas horas se ha hecho viral un video del interior de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en el que aparece Gala Montes llorando a cántaros por su mamá. La joven actriz, que venía protagonizando peleas que se hicieron públicas con Crista Montes, no aguantó sus sentimientos y rompió el llanto.

Gala Montes está recostada en uno de los muebles de La Casa de los Famosos México, mientras está acompañada por Karime Pindter y Briggitte Bozzo. Ambas la están consolando mientras la actriz de 23 años no para de llorar.

En lo poco que habla mientras llora desconsolada dice que sus lágrimas no sólo son por la pelea o el programa, sino también por lo que Crista Montes representa para ella.

Pelea entre Gala y Crista Montes

La pelea entre Gala y Crista Montes inicia cuando la actriz despide a su mamá del cargo de mánager.

Crista Montes apareció en una entrevista con TV Notas en donde acusó a su propia hija de haberla despedido injustificadamente, después de haber fungido como mánager de Gala durante casi dos décadas, desde que la actriz y cantante empezó en el mundo de la actuación, a los 6 años.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, dijo Crista Montes en la entrevista.

Desde entonces han existido idas y vueltas entre ambas que generaron ese quiebre. Todo ocurrió unos días antes a que Gala Montes se encerrara en La Casa de los Famosos México, en donde sigue concursando en la actualidad.

Crista Montes no ha realizado declaración sobre el llanto de Gala en La Casa de los Famosos México.