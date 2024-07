Los actores tailandeses JimmySea llegarán por primera vez para un fan meeting a México

El próximo mes de noviembre llegarán a México los actores tailandeses que han conquistado el mundo con las series Boys Love (BL): Jimmy Jitaraphol y Sea Tawinan, mejor conocidos como JimmySea.

Boys Love es un género dominado por las series, dramas y doramas hechos en Asia. Los contenidos que cuentan historias protagonizadas por hombres, cada día se vuelven más populares, y ya cruzan las fronteras para llegar a importantes plataformas digitales.

Las series tailandesas, coreanas o chinas, tienen una enorme aceptación en México y Latinoamérica. La mayoría se emiten en horario de máxima audiencia y en el mundo occidental son los equivalentes a las telenovelas, por lo que las temáticas son las clásicas: amor, comedia, traición, desamor y celos.

Por lo que la primera visita de esta popular pareja, que ha protagonizado historias como Viceversa y Last Twilight, será a través de un fan meeting en Latinoamérica con escala en Ciudad de México.

“La espera ha terminado. La primera gira de JimmySea por Estados Unidos y América Latina llegará en noviembre. Prepárense para crear juntos recuerdos inolvidables. Se anunciarán más detalles e información sobre boletos en cada ciudad”, señaló su agencia GMMTV.

Ante este anuncio, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar en las redes sociales, “Muero por verlos”, “Ay que emoción ya los quiero ver”, “Omgg no me la creo por fin Ora si mi amorcito ya esta aquí tu Luis Miguel mi Rey”, “Que bueno que he estado ahorrando, hay nos vemos?”￰, “Tan emocionado que no puedo respirar...,” “Llorooo”, “México ya ganooo”, “Los amo muchooo, desde ya manifiesto poder verlos mis vidas”, “No, pa’ qué me dicen, ahorita vendo un riñón con tal de verlos”, “Mi México los recibe con los brazos abiertos”, “Llorando en Chile”, “México y Brasil, favoritos De Dios”.

¿Cuándo viene JimmySea a México?

13 de noviembre en la Ciudad de México. Aún están por anunciar el lugar y la venta de boletos.

¿Qué es un fan meeting?

Es un evento donde se puede interactuar con el grupo o con el artista. Cada uno de los asistentes tiene la oportunidad de platicar un rato con su/sus idols favoritos. Les pueden llevar algunos regalos, y también los idols firman sus álbumes. Es una práctica muy común en Tailandia, Corea del Sur y Japón para acercar a las estrellas con sus fans.