Niurka Marcos dice que Juan Osorio no la ha superado y busca clonarla

Niurka Marcos ha vuelto a hablar de Juan Osorio y esta vez aseguró que el productor no la ha podido olvidar, que piensa en ella cuando se acuesta con otra y que ha intentado clonarla.

La expareja sigue con la disputa mediática que han mantenido desde hace varios meses y que se intensificó debido a las críticas de la actriz cubana a la obra “Aventurera”.

Un grupo de reporteros entrevistó a Niurka Marcos hace un par de días y uno le preguntó si existía alguna posibilidad de que se reconcilie con Juan Osorio, a lo que ella replicó que no, porque el productor era demasiado arrogante.

Niurka Marcos afirma que Juan Osorio piensa en ella cuando se acuesta con otra

“No creo, la arrogancia no lo deja ver y no por mí, tendría que dejar de odiarme y del odio al amor solo hay un paso”, le expresó Niurka Marcos a la prensa.

Y agregó: “Él no puede vivir sin mí. Entonces, como no me puede tener y no me puede controlar, pues cierra los ojos y se acuesta con otra pensando en mí… Yo no vivo en su casa, en presencia, sino en sentimiento”.

Niurka Marcos también aseguró que Juan Osorio ha intentado buscar a otra mujer como ella, pero no ha podido encontrarla: “Él ha tratado de clonarme después de mí toda la vida”.

Juan Osorio no ha respondido a estas declaraciones, aunque se espera que dentro de poco lo haga, ya que él amenazó con revelar sus secretos si seguía atacándolo y la cubana lo retó a hacerlo.