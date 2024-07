Niurka Marcos reta a Juan Osorio a que saque sus secretos

Niurka Marcos respondió a las amenazas de Juan Osorio sobre revelar sus secretos al público si no paraba los ataques hacia él, su novia y a su trabajo, pues se cansó de estarle replicando cada vez que se molesta con él.

Recordemos que en las últimas semanas los padres de Emilio Osorio han estado discutiendo ante los medios, debido a las críticas que hizo la vedette hacia Irina Baeva y a la nueva puesta en escena de “Aventurera”, que ella protagonizó hace un tiempo.

A Juan Osorio no le pareció que Niurka Marcos arremetiera de ese modo y le recordó que ella se hizo un nombre en la industria gracias a él, declaraciones que la actriz ha replicado y dicho que si ella no tuviera talento no estuviera donde está, porque él intentó truncarle la carrera en varias ocasiones.

Niurka Marcos no tiene miedo de lo que pueda revelar Juan Osorio sobre ella

Niurka Marcos y Juan Osorio, después de separarse, estuvieron durante un buen tiempo peleándose frente a los medios, hasta que finalmente enterraron el hacha de guerra por el bien de su hijo.

Sin embargo, esto no ha evitado que ambos hayan hecho declaraciones escandalosas sobre el otro algunas veces, pero el pleito no parecía ir más allá que una sola réplica.

Pero en esta oportunidad, Juan Osorio se hartó de estar siempre peleando con Niurka Marcos, así que le advirtió que, si no se quedaba tranquila y dejaba de atacarlo, revelaría sus secretos al público.

“Creo que hace bien. Estoy esperando a ver qué dice para contestarte. Qué las hable, que no sea caballero y que las hable. Imagínense lo segura que estoy de mí”, le dijo la vedette cubana a la prensa.

Y agregó: “Estoy tan preparada, que sé que él no tiene nada que decir. Está guardando silencio porque ya dijeron que se está viendo mal”.