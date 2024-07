Paul Stanley desaparece del programa Hoy en plena entrevista a Paola Durante

Paola Durante fue la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’. El domingo pasado la exedecán del programa de Paco Stanley que fue investigada por por el asesinato del conductor en 1999, abandonó el realityshow de Televisa.

Paola fue la habitante de la casa que resultó con una cantidad menor de votos frente a Briggitte Bozzo, Shanik Berman y su excompañero del programa Mario Bezares quien fue el primer nominado en regresar a la casa.

Ahora Paola se encuentra de promoción en los programas de Televisa para hablar de su experiencia tras convertirse en la primera expulsada de LCDLFMx2 y fue su presencia en el programa ‘Hoy” la que está siendo comentada en redes sociales debido a que ahí colabora Paul Stanley, el hijo del fallecido conductor.

Desapareció del programa

El hijo de Paco Stanley no estuvo presente en la sala para recibir a la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’ cuando sí se encontraba laborando en la emisión.

Las encargadas de recibir a Paola fueron: Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona y Martha Figueroa.

Durante su intervención el programa Durante expresó que se encontraba emocionada porque su sueño siempre había sido entrar a Televisa. Además habló del encuentro que tuvo con Mario Bezares dentro de la casa.

Las titulares del programa le recomendaron que cierre el ciclo del problema que la tuvo en prisión y que se enfoque en ser ser una mujer nueva.

Hasta este momento la producción del programa no ha explicado si Paul pidió no estar en la entrevista o fue la productora Andres Rodríguez quien tomó la decisión de no enfrentarlos, pues él ha expresado en entrevistas que no está interesado en hablar con ella ni con Bezares.

¿Bailaron juntos?

Tras finalizar la entrevista las conductoras mandaron con Paul Stanley y Raúl Araiza quienes se encontraban bailando una canción.

Sin embargo la producción del programa cambiaba entre un lado del foro y otro mientras todos los conductores se movían al ritmo del tema musical por lo que hubo unos segundos en los que pareciera que Paul y Paola estaban bailando al mismo tiempo en la emisión.