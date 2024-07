Rey Grupero se sincera sobre el abuso que sufrió su hijo: “me siento enfermo, cansado y frustrado”

Hace unos días Rey Grupero denunció en un noticiero de ADN40 el abuso que sufrió su hijo; en ese momento solicitó ayuda al Fiscal General para hacer justicia, pues aseguró que autoridades del Ministerio Público le “estaban poniendo el pie”. Ahora el creador de contenido da una actualización del caso, en la que menciona sentirse “abrigado por la justicia”.

“Tengo un problema familiar ahorita con mi hijo que sufrió un abuso por parte de una persona, y las autoridades ahorita me tienen atorado por parte del Ministerio Público, que no puedo decir el nombre por lo mismo que es un caso muy delicado con un niño”, fueron las palabras del Rey Grupero en una entrevista en ADN40, en la que destacó que su situación familiar lo orilló a abandonar el reality ‘La Isla’.

El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ no tiene hijos de sangre, sin embargo a Enzo, hijo de su novia Nanda Rocha, lo ve como si fuera propio, tal como lo expresó en el reality de cocina: “Yo no tengo hijos, pero el hijo de mi novia es como si fuera mi hijo. Él me ha enseñado una parte de mi vida que yo comprendí. Ese niño es una máquina”.

Rey Grupero da una actualización del caso de su hijo

Fue en una conversación con el medio TVNotas, que el influencer reveló detalles del caso y señaló que la justicia por mano propia no es una opción: “Con Dios he aprendido que la justicia se debe llevar por la vía legal aunque uno esté muy enojado. Debe apegarse a la ley antes de tomar acción con sus propias manos”.

De la misma manera, apuntó haber recibido una respuesta, por lo que se siente “abrigado por la justicia”; no obstante, continúa sintiéndose frustrado por el caso de su hijo: “Me siento enfermo, cansado y frustrado. Sin embargo, con el mensaje que recibimos del Fiscal me empiezo a sentir más tranquilo”.

También compartió las palabras de su hijo, las cuales lo motivaron a ser un buen ejemplo: “Mi hijo nos sorprendió porque dijo: ‘Yo bendigo a quien me hizo daño. A quien me humilló, me escupió. Yo los perdono’. Si mi hijo dijo esto, yo quiero aprender de él a ser un buen padre. Que él tenga un buen ejemplo. Y seguir la vía legal y que haya justicia”.