Wendy Guevara tunde a Ricardo Peralta por comparaciones: “Yo daba contenido”

Wendy Guevara retomó las palabras de Ricardo Peralta, quien abordó las comparaciones que internautas le hicieron con la ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’, fue así como ‘La Perdida’ aseguró que ella no se esforzaba en dar contenido, pues es algo que le sale natural.

Recientemente dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Ricardo Peralta rompió el silencio sobre las comparaciones con Wendy Guevara: “Sé que allá afuera están esperando una Wendy 2.0, pero yo no soy Wendy 2.0, amo a mi comadre con todo mi corazón y si alguien allá afuera se siente decepcionado por mí, me vale dos kilos de rea…”

En el mismo discurso, señaló que lo que se ve en LCDLFM es su verdadera personalidad, y que no pretende robarle la atención a nadie: “Esto que ustedes ven es lo que realmente yo soy. Y cuando quiero ser chistoso, soy chistoso, no soy chistoso para ganar puntos allá afuera, ni para convencer a alguien de una historia; yo no tengo ganas de robarle el foco a nadie como varias personas que están aquí sí lo han intentado hacer. Yo estoy dejando que la gente aquí brille, grite, azote, diga y al rato va a ser mi momento. Desesperada yo no me encuentro. Fin”.

Wendy Guevara responde a Ricardo Peralta

En una conversación con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Wendy Guevara reaccionó al liderato del apodado ‘Torpecillo’ dentro de LCDLFM, el cual describió como: “Muy normal”.

Momentos después soltó su opinión sobre lo que que respondió Ricardo respecto a las comparaciones en redes sociales: “Yo sí vi que dijo: ‘la gente espera que yo sea Wendy Guevara, no soy, porque yo no quiero robar foco, no sé qué, no sé qué’, no sé si a lo mejor lo dijo porque yo siempre andaba robando foco, pero no, yo no tengo la culpa que en cuanto yo volteara, me levantaba, iba, caga… al baño, lo que sea, yo daba contenido”.

Mauricio Garza agregó que Wendy tiene gracia natural, por lo que no necesita esforzarse para dar contenido: “Una cosa es pensar en que quieres dar contenido y otra cosa es simplemente que te salga nato”.