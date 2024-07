“Desde que dije que soy borracha tengo más seguidores”: Mariana Seoane

Mariana Seoane está en plena promoción de la película El candidato honesto, en la que actúa junto a Adrián Uribe. La actriz hizo una breve vista para la premier en Guadalajara, como una manera de acercarse a sus seguidores. La también cantante celebra su regreso al cine con el personaje de Bella, en una comedia que se estrenará el próximo 8 de agosto en las salas de cine en México.

Seoane sigue sorprendida con el revuelo que causó tras asegurar ser una “borracha feliz”, sin embargo, la cantante dejó claro que no tiene problemas con el alcohol.

“Claro que soy borracha, pero yo sí lo digo, por eso qué increíble que desde que dije que soy borracha tengo más seguidores. Por ejemplo, hay un dato importante con ser honesto, pero la gente confunde que dije que soy borracha, pues me gusta la palabra, con ser alcohólica”, explicó en un encuentro con Publimetro.

“Soy muy feliz en lo que hago, ya sea actuando o bailando , esa es mi vida, mi pasión y alegría. Estoy muy agradecida porque ya son 31 años de carrera, 21 como cantante y quiero seguir aquí” — Mariana Seoane

La actriz de 48 años agregó, “uno se imagina a los borrachos en mal estado, pero cuándo me han visto así; una cosa es que diga que me gusta echarme mi vinito en la comida, que me gusta echarme mis tequilas y disfrutar la fiesta. Soy una persona alegre, sí me gusta tomar y dije que soy felizmente borracha y buena muchacha, pero no alcohólica”, afirmó, para luego enviar un mensaje especial: “pero chicos si toman alcohol no manejen... ¡Consciencia!

Mujer responsable

Mariana Seone tiene 31 años de carrera artística, y se dice una mujer honesta que disfruta la vida. Además, dejó ver ese otro lado poco conocido: su compromiso con el medio ambiente, “estoy preocupada por la escasez del agua, sobre todo en la Ciudad de México, por eso tengo cubetas en casa para reutilizar el agua, entro otras actividades. Soy una persona bastante honesta qué digo la verdad lo que siento”.

