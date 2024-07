“El día más triste de mi vida”: El emotivo mensaje de Andrea Legarreta en el primer año de la muerte de su mamá

Hace exactamente un año, Andrea Legarreta tuvo que atravesar uno de los dolores más grandes que sufre cualquier persona: la muerte de su mamá. Doña Isabela Martínez falleció a los 81 años, después de sufrir por muchos años una enfermedad llamada fibromialgia.

En conmemoración al primer año de la muerte de su mamá, la famosa presentadora de “Hoy”, dedicó unas emotivas palabras a través de un extenso posteo realizado en su cuenta de Instagram.

Hoy se cumple un año mami hermosa. Un año de tu trascendencia (el día más triste de mi vida) Y hoy también es el aniversario 58 de tu boda con mi papito (uno de los días más felices de la tuya). GRACIAS por unir sus vidas y darnos una vida tan hermosa en familia amores. Y de eso está hecha la vida, de contrastes”, inicia el posteo de Legarreta en sus redes sociales.

“Este año ha sido muy difícil. Seguir nuestras vidas a pesar del dolor de tu ausencia física, ha sido todo un reto. Ese dolor que es del alma, pero se siente en cada parte del cuerpo también, es tremendo, inexplicable. A veces, costaba hasta respirar. Pero el amor es más fuerte que el dolor… Y hemos podido seguir adelante con agradecimiento y dulzura”, añadió.

“Día a día te siento. Comprendí que hay amores que jamás se van y el amor de madre es eterno. Tengo la certeza de que vives en mi, me ayudas y proteges. Me llenas de ese amor inmenso e infinito y me das esa fortaleza que me hace sentir que puedo con todo. Así lo haces con todos los que te amamos. Estoy segura que estás orgullosa de nosotros: De mi, de mis hermanos y sobre todo de mi Papá”, relata Legarreta en el mensaje dedicado a su mamá.

“Algún día nos volveremos a abrazar mamita hermosa, pero mientras tanto, te dedico mi vida y mis ganas. Lucho por mi felicidad porque estoy segura que eso quieres. Así lo hacemos tus amores Chabelita hermosa”, expresó la mamá de Nina y Mía.