Gama 1000 se hace viral al son de TikTok para acercar el mariachi a los jóvenes

Septiembre será el mes para celebrar el aniversario número 30 del Mariachi Gama 1000, en los que ha logrado destacar en la televisión, ir contra los puristas del género e innovar con las tendencias musicales Muchos recordarán al mariachi que se volvió popular en los programas de televisión, que acompañaba a Paco Stanley, Jorge Ortiz de Pinedo, Raúl Velasco, entre otros. Realizaban coreografías divertidas y hasta aparecían en telenovelas.

El Mariachi Gama 1000, se posicionan como una agrupación que fusiona el sonido clásico con lo urbano y el K-pop. Liderados por Chucho Gama y sus hijos Jesús y Chabdi Gama, la agrupación tiene en la mira a los puristas del sonido de la música popular mexicana, quienes no ven con buenos ojos que fusionen ritmos y coreografías modernas dentro de su espectáculo.

El Mariachi Gama 1000 se hace viral al son de TikTok (Foto: Cortesía)

“Estamos muy contentos por esta aceptación y esta parte nueva del Mariachi Gama 1000, ya que somos una agrupación que siempre ha tenido la aspiración de llevar el show del mariachi, no solo acompañar a un artista dentro de los géneros ranchero, veracruzano, norteño, sino abarcando cosas modernas”, compartió Chabdi Gama.

La agrupación de música popular regional mexicana originaria de la Ciudad de México fundada el 1 de septiembre de 1995 mantiene sus raíces en la música ranchera, boleros, corridos, huapangos sones entre otros. Está compuesta por guitarrón, trompetas, guitarras, arpa, vihuela, violines y cantantes.

“Somos una agrupación que hace coreografías, que interpreta la música popular mexicana con respeto, pero también se abre a las tendencias actuales. Los puristas dicen que no somos mariachis, a veces nos hacen dudar, pero sí somos” — Chucho Gama, director

“Estamos por cumplir 30 años, afortunadamente, cuando empezó la agrupación tuvimos un auge muy fuerte en la televisión, acompañando a los artistas como Luis Miguel o en programas de televisión. Hacíamos programas con Paco Stanley, Jorge Ortiz de Pinedo y todavía nos tocó con Raúl Velasco, en cinco años hicimos un nombre importante en medios”, dijo su director Chucho Gama.

Han sido cómplices de numerosos artistas entre los que destacan Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Plácido Domingo, Shakira, Thalía, Daniela Romo, Pedro Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Fernando de la Mora, Lucero, Carlos Rivera y Paul McCartney.

“Tenemos -aproximadamente- 15 años que empezamos a ser solistas como artistas, pues yo veía que a la gente le gustaban nuestros bailes y estilo. Fuimos un poco de patiño de Paco (Stanley) pero siempre nos acoplamos a todo. Somos una agrupación que con el tiempo ha crecido en todas las facetas. Últimamente nos obligaron las redes a incursionar en shows, porque gracias a mis hijos empezaron a despegar con sus bailes portando el traje de charro, sobre todo en TikTok”, explicó el líder.

Nuevas generaciones

Chucho Gama, explicó que los puristas del mariachi no están muy de acuerdo con lo que hacen sus hijos, Jesús y Chabdi Gama al usar el traje de charro para imitar coreografías de las boy band del K-pop como BTS, Aespa. Seventeen o Stray Kids.

“Son músicos de mariachi, con una preparación de ballet clásico, jazz y folclórico. Ellos están acercando el sonido del mariachi a los jóvenes. Los puristas no quieren moverse de lo que han hecho, pero el público quiere ver cosas nuevas y nos da el parámetro para ir creciendo. El gremio del mariachi no lo quiere aceptar, porque no quieren romper con la tradición”, señaló Chucho Gama.

Para Chabdi Gama, quien tiene una legión de fans por su figura atlética, celebra la innovación en las redes sociales, “en este show de la gira hay una canción de Marco Antonio Solís con una de Jungkook de BTS, combina lo clásico con lo coreano. Hace poco tuve una colaboración con Riize, quienes usaron un traje de charro para una de las coreografías que se hizo viral y a la gente le encantó, ya decían que los metiera al mariachi”, reveló Chabdi.

También Jesús atrae las miradas en las redes con su propia página de OnlyFans.

Próximo concierto

31 de agosto en el Conjunto Santander en Guadalajara, con un show de 17 músicos, bailarines y una fusión de ritmos.

