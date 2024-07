‘Íntimamente Shanik’: ¿De qué trataba el programa que conducía Shanik Berman?

A pocos días de haberse estrenado la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México 2′, Shanik Berman ha logrado captar la atención del público. La periodista de espectáculos se ha destacado por sus comentarios directos y reveladores, mostrando su personalidad extrovertida que ha provocado risas en muchos espectadores.

La participación de la famosa en el reality show ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores han expresado el entretenimiento que les brinda la veterana reportera. Uno de los momentos más compartidos en las redes, es una conversación sobre una antigua relación de Paola Durante, en donde habla de su experiencia amorosa. Es ahí cuando Berman intervino, sorprendiendo a todos con su conocimiento sobre la situación.

“Me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal. Me enamoré heavy”, indicó la modelo, a quien Shanik interrumpió diciendo “estaba casado”, mientras que Durante dijo: “estaba separado, Shanik, me dio el anillo”, no obstante, la periodista indicó: “pero volvió con la esposa”, dándole la razón Durante al decirle: “Tú sabes más que yo”.

¿De qué se trataba el programa ‘Íntimamente Shanik’?

A pesar de que Shanik Berman no es nueva en el mundo del entretenimiento mexicano su popularidad ha ido aumentando desde el momento en que decidió participar en ‘La Casa de los Famosos México’.

Uno de los proyectos más recordados de la famosa es su programa ‘Íntimamente Shanik’, el cual dejó huellas a través de la señal de televisa.

El mismo era trasmitido por las noches en el canal 9 y presentaba invitados famosos en un formato que abordaba temas controversiales y previamente censurados, como el sexo, el erotismo, el trabajo sexual, las relaciones humanas, intercambio de parejas, el divorcio, las infidelidades, entre otras cosas.

El programa de televisión se mantuvo al aire desde 1992 hasta 1998 y contó con una gran cantidad de invitados del elenco de Televisa, logrando captar la atención de la audiencia, sobre todo por su estilo fresco y desenfadado.