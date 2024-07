Mario Bezares revela cuáles fueron las últimas palabras de Paco Stanley antes de morir

Paco Stanley ha sido uno de los íconos más destacados de la televisión mexicana en la década de los 90′s, y hasta la fecha continúa resonando en la memoria del pueblo tras su trágico asesinato que sacudió a toda la nación.

Recientemente, el conductor de televisión fue mencionado una vez más luego de que Mario Bezares durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos’, revelara detalles de su última conversación con él, generando un nuevo interés en el caso y en su relación con el fallecido presentador.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Paco Stanley?

Durante una pequeña charla que tuvo Mario Bezares con sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos’, se revelaron algunos detalles sobre el caso de Paco Stanley, el cual hasta la fecha ha resultado ser todo un misterio.

Sin embargo, lo que captó la atención de todos fue lo que indicó el conductor sobre las últimas palabras de Staley antes de su trágico asesinato.

Paco Stanley: Te espero ahí afuera, sorondongo Mario Bezares: Sí Paco Stanley: ¿Y cómo te vas a llamar ahora? Mario: Sorondongo Paco: ¿Y cómo te voy a decir ahora? Mario: Sorondongo

“Fue lo último que yo hablé con él”, afirmó Bezares en el reality show. Un poco después de esto, ocurrió el atentado a Stanley. ‘Mayito’, como muchos lo llaman, recordó que él estaba saliendo del baño cuando escuchó las detonaciones, por lo que decidió esconderse.

“Cuando yo salgo del baño porque los lavabos estaban afuera oigo las detonaciones, me oculto, me vuelvo a asomar y no los veo”, dijo. “Llega mi asistente y él me dice que acababan de matar a Paco”.

Cabe resaltar que, Mario afirmó a sus compañeros que él cree que si sabe quien fue el asesino, pero que prefiere seguir guardando silencio.