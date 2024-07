Wendy Guevara defiende a Briggitte Bozzo del ‘Sindicato’: “No la quieren porque es muy bella”

Briggitte Bozzo se convirtió en una de las habitantes más queridas por el público de ‘La Casa de los Famosos México’; no obstante dentro de la casa existen celebridades que esperan que ella sea la próxima eliminada. Es así como Wendy Guevara expresó su opinión, en la que destacó que esto se debe a la inseguridad que la belleza de la influencer les provoca a otras.

Potro Caballero y Briggitte Bozzo cambiaron de cuarto dentro de la casa más famosa de México, por lo que ahora el exparticipante de ‘Acapulco Shore’ es parte del cuarto ‘Tierra’, mientras que la creadora de contenido se mudó a ‘Mar’, donde expresó sentirse más cómoda, pues se lleva mejor con los integrantes de dicha habitación.

No obstante, la también actriz reveló que presiente que no le cae muy bien a Mariana Echeverría y aseguró que la decisión de la miembro de la Familia Disfuncional de cambiarla de cuarto se debe a una estrategia en la que ella no está incluida.

Wendy Guevara defiende a Briggitte Bozzo

La ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’ se puso de lado de Briggitte Bozzo y la defendió del equipo autodenominado ‘El Sindicato’ conformado por Adrián Marcelo, Potro, Ricardo Peralta, Gomita, Mariana Echeverría y Agustín Fernández.

“Me pongo en el lugar de Briggitte y ha de sentir bien gacho, la neta qué mala onda que te manden así a la chin…, pero chiquita hermosa tú no sabes, nosotros que estamos aquí afuera, lo bien que te va ir en ‘Mar’ mi amor, sigue adelante”, fueron las palabras de ‘La Perdida’ en medio de una conversación con Cecilia Galliano y Mauricio Garza.

También sugirió que rechazan a Briggitte por su belleza: “Yo voy a decir algo y discúlpenme si se enojan o se molestan o se atacan, pero principalmente yo siento que a Briggitte no la quieren porque es muy bella y tiene un cuerpo muy bonito. Yo la conozco en persona y la verdad es muy bella, está muy bonita”.

Para finalizar sentenció que a algunas de las habitantes les causa inseguridad la belleza de Briggitte: “La verdad puede ser que algunas, no voy a decir quiénes, pero a algunas les causa inseguridad”.