“Una racha de tiempos duros”, Andrea Legarreta confiesa cómo le va en el amor

Andrea Legarreta ha atravesado por diversos cambios en los últimos meses, especialmente relacionados por su separación con Erik Rubín, por lo cual recientemente fue cuestionada sobre sus planes en continuar con su vida amorosa y la presentadora de televisión no dudó en hablar del tema.

La conductora de ‘Hoy’ ha compartido diversos detalles sobre la nueva etapa que experimenta como parte de su divorcio, por lo cual ha expresado el tiempo que está disfrutando en compañía de sus hijas, familiares y amigos cercanos.

Andrea Legarreta confiesa que no está lista para una nueva oportunidad en el amor

En medio de un encuentro con algunos reporteros, Andrea Legarreta descartó la idea de buscar una nueva oportunidad en el amor, ya que expresó que está aprovechando el tiempo con su familia y procesando los momentos difíciles que ha atravesado.

“No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, mis amigos; salgo más con ellos. No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco, pero no es algo que hoy por hoy necesite”, dijo.

Como parte de las dudas sobre su actual relación con Erik Rubín, la presentadora de televisión comentó que hay mucho amor de por medio por todo el tiempo que compartieron durante su matrimonio.

“Somos familia y siempre vamos a ser familia. Hay un amor importante, yo creo que también, cuando viviste tantas cosas y hay una historia de tantos momentos también difíciles, otros muy bellos, la verdad es que te quedas con una unión para siempre de familia”, comentó.

Andrea Legarreta y Erik Rubín estuvieron casados por casi 23 años

Al respecto de las relaciones que podría tener su expareja, Andrea Legarreta compartió los sentimientos que experimentaría como parte del cariño que siente por el padre de sus hijas.

“Quizás esta preocupación de que esa persona que quieres tanto esté con alguien valioso, alguien que lo valore, lo trate bien, que los dos se respeten se hagan felices, pero eso ya no es mi asunto. Los dos merecemos que si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor lo uno para el otro. Creo que eso es lo más sano”, puntualizó.