Exponen infidelidad de Guaynaa a Lele Pons con famosa actriz: “no puede negar esto”

El mismo periodista que destapó la infidelidad de Piqué a Shakira argumentó tener pruebas contundentes sobre el engaño de Guaynaa a Lele Pons, el cual sería con una actriz que hace contenido para adultos que también ha sido relacionada de manera romántica con Bad Bunny y Ozuna.

Jordi Martin, periodista famoso por exponer el romance de Piqué y Clara Chía, reveló que el cantante de reguetón Guaynaa le estaría siendo infiel a Lele Pons, con quien contrajo matrimonio en marzo del año pasado.

La noticia sorprendió al público, pues los intérpretes de “Se te nota” se han caracterizado por ser una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento a pesar del escándalo que surgió a raíz de la anécdota de Lele Pons en la que confesó cómo conquistó a su actual esposo.

Jordi Martin expone a Guaynaa

Fue en el programa de televisión ‘Lo sé todo Colombia’ que el comunicador Jordi Martin presentó material que comprobaría la relación extramarital que Guaynaa mantiene con la actriz para adultos Claudia Bavel.

El intérprete de “Rompe Rodillas” se habría involucrado con Claudia Bavel argumentando que su relación con Lele Pons es abierta, tal como lo explicó el periodista, quien agregó que las pruebas son reales y que el equipo del puertorriqueño le habría pedido no revelar las imágenes:

“Hasta hace escasos minutos el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar esta exclusiva (...) Guaynaa no le queda otra, no puede negar esto, o sea no es inteligencia artificial, no está manipulado”.

Jordi reveló capturas de pantalla de una videollamada entre los involucrados y señaló que pasaron varios días juntos en Sevilla, Cádiz y Barcelona, e incluso Guaynaa le habría dicho “te quiero”.

Por su lado el tiktoker Eddy Nieblas sumó información afirmando que Guaynaa invitó a Claudia a sus conciertos.