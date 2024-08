Jorge Ortiz de Pinedo aparece con concentrador de oxígeno mientras espera trasplante de pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo reveló cuál es su estado de salud actual mientras llevaba puesto un concentrador de oxígeno. En su reporte destacó estar “esperanzado” de recibir un trasplante de pulmón.

La salud del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo preocupó a sus fanáticos tras la noticia de que el trasplante de pulmón que iba a recibir fue cancelado debido a una nueva enfermedad que atacó su cuerpo.

“Descubrieron un problema que tenía yo en la sangre y tuvieron que parar todo. Dijeron: ‘paren las máquinas, si le hacemos el trasplante podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir’”, detalló Jorge Ortiz de Pinedo.

Jorge Ortiz de Pinedo sigue esperando el trasplante

El actor se presentó en el programa de Maxine Woodside con un concentrador de oxígeno. Explicó que dicho aparato lo lleva únicamente cuando está en CDMX debido a la altura sobre el nivel del mar:

“Presumo mucho de este aparatito que es un concentrador de oxígeno que me permite estar en la Ciudad de México en este estado relajado, tranquilo, sentadito puedo tener una buena oxigenación. No es lo mismo que estar caminando, que estarme moviendo, por eso no puedo hacer teatro aquí, puedo trabajar en Acapulco a nivel del mar”.

Aunque su estado de salud es estable, sigue esperando el trasplante: “Estoy esperanzado por si algún día se me hace el trasplante de pulmón, pues voy a seguir produciendo, ya lo decidí, voy a volver a lo mío que es producir, dirigir, crear”.

De la misma manera contó por qué los médicos decidieron cancelar su cirugía: “Cuando me iban a hacer el trasplante encontraron un problemita en mi sangre (...) entonces tuvieron que hacer un tratamiento y ponerme hierro en la sangre, limpiarme, curarme y ya estoy perfecto, ya estoy otra vez en posición médica para un trasplante”.

Concluyó con el tema diciendo que una vez que termine sus presentaciones, se dirigirá al Hospital Jackson Memorial en Miami para dar seguimiento a su caso.