Leonel García duda en adentrarse al regional mexicano por respeto: “no es parte de mi ADN”

Leonel García ha logrado transmitir sus sentimientos más profundos, tanto de amor como desamor, a lo largo de su carrera. El cantautor tiene una sensibilidad especial que la transforma en canciones, eso ha sido su manera de trabajar en proyectos en solitario como en Sin Bandera.

El músico y compositor se conectó con Pubimetro para hablar de pausas, proyectos y colaboraciones. Su rostro puede ser serio, pero se dice un hombre que le gusta la bohemia y estar en momentos especiales con amigos, como fue recientemente en el cumpleaños de Carín León.

“La verdad es que no paro. Estaba pensando hace rato que no es una de mi características parar, pero a veces es saludable hacer una pausa, por eso le pusimos ese nombre al disco, porque pausar es saludable. Estoy bien, me gusta el camino que llevo, si no te detienes de repente no te das cuenta de los errores y de las cosas que podrías cambiar; pausa es una palabra muy importante para la realización personal y profesional. Es algo que tengo que estar haciendo todo el tiempo, entre mi carrera de Sin Bandera y como solista, el estar pausándola”, dijo Leonel.

Leonel García pone su raya sus límites en la música. (Foto: Cortesía)

De repente introvertido y pensativo, el cantautor, reveló que la música es la mejor herramienta para dejarse llevar.

“Soy un tipo que tiene la necesidad de ir plasmando lo que hace. Soy curioso, tengo diferentes formatos donde pudo hacerlo, definitivamente la música ha sido mi mayor herramienta para plasmar tanto lo de Leonel García, Sin Bandera y León Polar, que es mi otro alter ego. Voy encontrando que cada uno sirve para diferentes cosas, poder decir diferentes emociones y curiosidades que no en todos los proyectos puedes hacer. Me gusta tener diferentes sombreros que te puedes poner en determinados momentos de la vida para estar más libre. He descubierto la belleza y la satisfacción enorme de expresarme y que la gente escuche y te devuelva información”, agregó sin pausas.

Con más de dos décadas de carrera artística, compartió que sabe sacarle jugo a sus “locuras” y a la inspiración.

“No dudo que pueda llegar un momento en que tenga, pues estos famosos writer’s block (bloqueos del escritor) que no puedes escribir o no se me ocurre nada que decir, pero en estos veintitantos años de carrera no me ha pasado, siempre hay algo que hacer. Siempee hay una curiosidad, un tipo de disco, un tipo de género que te está llamando, un artista que salió y te está volviendo loco o que te inspira a seguir haciendo música. He sido muy saludable en mi carrera, cuando no canto, escucho música, es lo más bello en mi vida. Es mi hobbie , no solo es a lo que me dedico, sino por eso no se me quitan las ganas, musicalmente hablando”, explicó.

“Pausa Tour son shows personales que pasan por mis ochos discos para que la gente pueda escuchar cuáles son las coincidencias de un disco a otro, cómo suena a lo largo del tiempo y muy diferente a Sin Bandera” — Leonel García

Leonel García reflexionó sobre lo que falta por hacer como intérprete, compositor y músico, más allá del proyecto de Sin Bandera.

“Lo que queremos hacer es -justamente- que varias de las canciones mías, también se vuelvan parte de ese cancionero popular, algunas han logrado traspasar. Hay temas míos como solista, y sé que hay que picar mucha piedra para que se conozcan más, la intención en esta gira (Pausa) no es cantar las canciones de Sin Bandera, esas la gente ya las conoce, sino se trata de mi música como cantautor. Tengo ocho discos y canciones para otros artistas, esas son las que quiero que las hagan parte del playlist”, puntualizó de manera clara.

¿Cerca o lejos del regional mexicano?

Hace dos meses salió el tema Buenos tiempos, en la que Carín León cantó a dúo el tema de Leonel García, el exponente del género regional mexicano se ha vuelto un buen aliado musical.

“Invité a Carín León a cantar una de mis canciones. Él es un exponente del regional mexicano, pero la canción no. Yo no me he metido y, la verdad, no sé si lo voy a hacer. Así como, tampoco lo he hecho con el urbano, yo le tengo mucho respeto a lo que cada quien sabe hacer. Creo que uno nace en un lugar y crece absorbiendo del lugar donde naciste, si no naciste en el norte o donde surge esa música, pues no es pare de tu ADN”, respondió ante la pregunta si le gustaría entrar al regional mexicano.

Se dijo un purista musical, “si no lo traes, si no lo heredaste, pues no es algo natural a ti. Soy un poco más purista para que cada quien haga la música de donde creció y aprendió. No tengo esta idea de subirse a las diferentes modas que están sucediendo, porque creo que cuesta más defender la música que no conoces a la que traes en la sangre. Yo traigo cierta música en la sangre, influencias de artistas de los que fui fans o que escuchaban mis padres, esa la puedo defender; se vale explorar, pero cada quien tiene su opinión de los limites en la exploración en la música”.

Conciertos de Pausa Tour

Monterrey. 10 de agosto, Show Center.

Guadalajara. 17 de agosto, Teatro Diana.

Ciudad de México. 12 de diciembre, Auditorio Nacional.

