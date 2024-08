Cancelado en Argentina: Suspenden el concierto que Christian Nodal había anunciado para Buenos Aires

El concierto de Christian Nodal en Buenos Aires, Argentina, fue suspendido. El sitio oficial de la venta de las entradas, Movistar Arena, eliminó el posteo de la cuenta de Instagram que informaba sobre el recital y removió los datos para la compra de los boletos de su página.

Christian Nodal había anunciado este concierto el 19 de junio a través de sus historias de Instagram. Eso fue ocho días después de que el cantante mexicano revelara que estaba en una relación con Ángela Aguilar y casi un mes después del anuncio del final de su relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Ese mismo 19 de junio, Movistar Arena Buenos Aires puso la información en su cuenta de Instagram y los comentarios de los fans argentinos, que apoya a Cazzu en esta polémica, demostraron mucha hostilidad en el posteo del recinto.

“No te queremos en Argentina, no vengas. Team Cazzu”, “Creo que este joven no entiende el lío en el que se metió”, “Nadie te quiere. No vengas”, “Parece un chiste de una historia mal contada... que ni pise Argentina”, “Vamos a hacerle el favor de tirarle los🥚que le faltan”, “¿En serio le da la cara para venir?”, “¿Quién dijo que era bienvenido este?”, “Llegó el momento de demostrar que con las argentinas no se mete”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Christian Nodal Buenos Aires

Todavía no se ha confirmado el motivo de la cancelación del evento, pero ante tanta hostilidad y teniendo en cuenta de que Christian Nodal se acaba de casar con Ángela Aguilar, es posible que hayan decidido suspender por un posible poco agradable recibimiento en tierras argentinas.