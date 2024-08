Agustín Fernández confiesa que tuvo un encuentro íntimo con Briggitte Bozzo antes de entrar en LCDLFM

Agustín Fernández parece haber olvidado una de las reglas no escritas de todo hombre: “Un caballero no tiene memoria”. Durante una charla con Potro Caballero, en La Casa de los Famosos México, confesó que habría tenido un encuentro íntimo con Briggitte Bozzo.

Esta confesión desató el rechazo colectivo de los fans de Briggitte y de La Casa de los Famosos México en general, quienes califican esta actitud como de “poco hombre” por estar revelando intimidades de sus parejas.

De acuerdo con una reseña de Milenio, Agustín estaba hablando con Potro Caballero y le comenzó a contar, a modo de indirectas, que había tenido “algo” con Briggitte. Sin embargo, contó que no se sentía orgulloso y que después de eso estuvo tres meses sin hablarle.

Le explicó a Potro que después se volvieron a cruzar y posterior a eso no le habló nunca más. Quizás lo que más molestó a los fans es que el influencer argentino dijo que Briggitte “fue un tropezón”.

A la gente no le gustó lo que dijo y lo hicieron saber en los comentarios.

“Agustín es el típico galán todo patán que piensa que las trae muertas a todas”, “Agustín lo que dice es algo muy grave, no es de caballeros divulgar intimidades, si anduvieron o no yo creo que eso es algo muy personal y privado”, “Agustín no necesita que nadie le hunda su poca carrera, el se la hunde solito”, dijeron algunas seguidoras.